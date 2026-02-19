Prezident Laj Čching-te stál v červeném oděvu po boku Lin Pej-chua, představeného Chrámu bojových rituálů v Tchaj-nanu, když se duchovnímu udělalo nevolno. Na záběrech je vidět, jak mrká a vrávorá. Vzápětí si přiložil ruku k ústům, ale zvracení už nedokázal zastavit.
Lin poté urychleně odešel a opřel se o nedaleký stůl, zatímco mu ostatní spěchali na pomoc. Prezident, který se před vstupem do politiky věnoval medicíně, nejprve uskočil, pak se však otočil a začal Linovi pomáhat. Organizátoři program dočasně pozastavili a zajistili ošetření.
|
Začal rok koně. Kvůli pověře o dívkách ho v Asii provází demografická anomálie
Po obnovení akce prezident podle portálu Daily Mail uvedl, že několik členů Linovy rodiny v poslední době prodělalo nákazu norovirem a že se mohl nakazit také on sám.
Lin se později účastníkům akce omluvil a vyjádřil lítost nad vzniklou situací, kterou označil za nevyhnutelnou. Potvrdil virové onemocnění.