Oslavy lunárního nového roku na Tchaj-wanu nabraly nečekaný spád, když se během slavnostního vystoupení udělalo špatně jednomu z chrámových představitelů, který pozvracel prezidenta Laj Čching-tea. Přihlížející zůstali v šoku a organizátoři museli program přerušit. Prezident později uvedl, že za potíže duchovního mohl norovirus.

Prezident Laj Čching-te stál v červeném oděvu po boku Lin Pej-chua, představeného Chrámu bojových rituálů v Tchaj-nanu, když se duchovnímu udělalo nevolno. Na záběrech je vidět, jak mrká a vrávorá. Vzápětí si přiložil ruku k ústům, ale zvracení už nedokázal zastavit.

Lin poté urychleně odešel a opřel se o nedaleký stůl, zatímco mu ostatní spěchali na pomoc. Prezident, který se před vstupem do politiky věnoval medicíně, nejprve uskočil, pak se však otočil a začal Linovi pomáhat. Organizátoři program dočasně pozastavili a zajistili ošetření.

Začal rok koně. Kvůli pověře o dívkách ho v Asii provází demografická anomálie

Po obnovení akce prezident podle portálu Daily Mail uvedl, že několik členů Linovy rodiny v poslední době prodělalo nákazu norovirem a že se mohl nakazit také on sám.

Lin se později účastníkům akce omluvil a vyjádřil lítost nad vzniklou situací, kterou označil za nevyhnutelnou. Potvrdil virové onemocnění.

Témata: Tchaj-wan, slavnost

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Kim usedl za volant raketometu. Jsou úžasné, chválil si nové zbraně vybavené AI

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na slavnostním předání raketometů ráže 600 mm...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na slavnostním ceremoniálu představil nasazení 50 nových odpalovacích zařízení pro jaderné střely krátkého doletu. Sám si v hlavním městě Pchjongjang vyzkoušel řízení...

19. února 2026  10:52

Nejhorší humanitární krize světa. Vraždění v Súdánu nese znaky genocidy, uvedla OSN

Vysídlené súdánské rodiny našly útočiště v nově zřízeném táboře Al-Afadh poté,...

Hromadné vraždění etnických skupin súdánského města Fášir, které po dobu jednoho a půl roku obléhaly polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF), nese znaky genocidy. Zveřejnila to ve čtvrtek ve...

19. února 2026  10:48

Jsme taková „svatá trojice“, řekl Červený k tomu, jak povede životní prostředí

Kandidát na mnistra životního prostředí Igor Červený dorazil na Hrad za...

Prezident Petr Pavel přijal kandidáta Motoristů sobě na ministra životního prostředí Igora Červeného. „Respekt mám z jakéhokoli úkolu, který je přede mnou. Člověk musí přicházet k úkolům vždy s...

19. února 2026  5:55,  aktualizováno  10:45

Jihokorejský exprezident dostal doživotí. Vyhlášení stanného práva bylo vzpourou

Lidé sledují zpravodajství o rozsudku v případu vzpoury bývalého prezidenta Jun...

Jihokorejský okresní soud uložil exprezidentovi Jun Sok-jolovi za krátké vyhlášení stanného práva v prosinci 2024 doživotní trest. Podle obžaloby se dopustil vzpoury. Zvláštní prokuratura pro něj...

19. února 2026  8:24,  aktualizováno  10:45

Požár v Bohnicích zřejmě založil pacient. Při jednání dostal panickou ataku, sám uhořel

Hasiči zasahovali v areálu bohnické léčebny v Praze. Kvůli ohni zemřel jeden...

Středeční požár v areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích byl založen úmyslně. S největší pravděpodobností ho má podle vyšetřovatelů na svědomí muž, který na místě zemřel. Byl to pacient...

19. února 2026  10:25,  aktualizováno  10:39

Metnar jmenoval členkou Rady vlády pro veřejnou správu senátorku Zwyrtek Hamplovou

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová na diskusním večeru Za názor do basy? Jak se...

Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO jmenoval členkou Rady vlády pro veřejnou správu senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou. Redakci iDNES.cz to potvrdila sama senátorka. Podle svých slov se chce v...

19. února 2026  10:20

Spory v úřadě i s předchůdci. Křečkovi po šesti letech končí mandát ombudsmana

Ombudsman Stanislav Křeček

Od roku 2013 nejprve působil Stanislav Křeček šest let jako zástupce veřejného ochránce práv, stejně dlouhé období pak strávil coby nejvyšší představitel této instituce sídlící v Brně. Už samotné...

19. února 2026  10:05

Držte jazyk za zuby. Belgický ministr obrany zkritizoval Merze kvůli atomovkám

Belgický ministr obrany Theo Francken (13. února 2026)

Belgický ministr obrany Theo Francken zkritizoval německého kanceláře Friedricha Merze a další evropské lídry, že příliš mluví o jaderném odstrašování, a vyzval je, ať „drží jazyk za zuby“. Na...

19. února 2026  10:02

Vysáté peníze šly na luxusní telefon. Policie hledá podvodnici i muže, který ho vyzvedl

Objednaný mobil si v pražském obchodním centru vyzvedl neznámý muž.

Policisté z Veselí nad Lužnicí na Táborsku vyhlásili pátrání po důležitém svědkovi, který v pražském obchodním centru vyzvedl objednaný mobil v hodnotě 35 tisíc korun. Právě taková částka zmizela z...

19. února 2026  10:01

Okamura: V Praze už to vypadá jako v Kyjevě. Ukrajinci podsekávají české platy

Hostem pořadu Rozstřel je předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Pořad...

Předseda SPD Tomio Okamura v Rozstřelu odmítl, že by jeho předvolební plakát byl rasistický, a trvá na tom, že jde o „pravdivé“ varování před migračním paktem EU. V debatě o cizincích řekl, že Česko...

19. února 2026

Gott se mu klaněl, Janda žasnul. Hity krále českých textařů zná každý

Karel Gott, Helena Vondráčková a autoři pamětní desky Zdeňka Borovce Milan...

Bez nadsázky se mu říká král českých textařů. Zdeněk Borovec totiž napsal přes dva a půl tisíce textů k písničkám a mnohé zůstávají časuvzdorné. Říkal, že dobrý text se musí vysedět a musí mít...

19. února 2026  9:56

