KOMENTÁŘ: Česko jako užitečný idiot ve sporu velmocí

Již v lednu 2024 vyberou tchajwanští voliči nástupce prezidentky Cchaj Jing-wen, jejíž dvě funkční období dovedly ostrov k zatím největšímu napětí s pevninskou Čínou. Do voleb se za stranu Kuomintang (KMT) přihlásil i miliardář Terry Gou. Údajně, aby „chránil mír“ mezi samosprávným ostrovem a Čínou. Největší tchajwanský investor je v ostré opozici vůči současné tchajwanské vládě, již tento týden přijel do Prahy reprezentovat ministr zahraničí Joseph Wu. Ta část české politické scény, která pojala Tchaj-wan jako své dominantní politické téma, si možná ani neuvědomuje, jak zásadně zasahuje do budoucnosti ostrova, který se stává středobodem soupeření Číny a USA.

Můžeme politicky poškodit i našeho největšího tchajwanského investora. A právě o investory přece našim politikům šlo.