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Tchaj-wan dostal z Číny pár ohrožených pand červených. Je to poprvé od roku 2014

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  19:06
Zoologická zahrada v hlavním městě Tchaj-wanu obdržela v sobotu z Číny pár ohrožených pand červených. Jedná se o první výměnu zvířat mezi zoologickými zahradami obou zemí za více než deset let, a to navíc v době, kdy napětí mezi oběma státy roste, píše agentura AP. Panda červená patří mezi ohrožené druhy. Ve volné přírodě ji lze spatřit v Číně, Nepálu, Laosu a Barmě.
Zoologická zahrada v hlavním městě Tchaj-wanu obdržela v sobotu z Číny pár...

Zoologická zahrada v hlavním městě Tchaj-wanu obdržela v sobotu z Číny pár ohrožených pand červených. (6. června 2026) | foto: ČTK

Zoologická zahrada v hlavním městě Tchaj-wanu obdržela v sobotu z Číny pár...
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Mláďata pandy červené z ostravské zoologické zahrady už dělají návštěvníkům...
Mláďata pandy červené z ostravské zoologické zahrady už dělají návštěvníkům...
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Peking považuje Tchaj-wan za legitimní součást svého území a hrozí mu vojenským zásahem, pokud vyhlásí nezávislost. Ostrov navzdory výhrůžkám funguje od roku 1949 de facto nezávisle.

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Obě pandy, tříletý samec a dvouletá samice, budou měsíc v karanténě. Před představením veřejnosti budou muset zvířata projít obdobím aklimatizace, aby si zvykla na prostředí v tchaj-pejské zoo. Podle místního deníku Taipei Times obdržela tchajwanská metropole pandy červené z Číny naposledy v roce 2014.

„Obě pandy zatím nebyly pojmenovány. Zatímco samec okamžitě začal prozkoumávat svůj nový domov a jíst, samice zůstala opatrná a raději pozorovala,“ uvedla zoo v Tchaj-peji. Tchaj-pej v rámci výměny pošle do Šanghaje gibony běloruké.

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Výměna zvířat mezi zoo v Číně a na Tchaj-wanu se uskutečnila navzdory tomu, že komunikační kanály mezi vysokými představiteli obou států jsou dlouhodobě přerušeny.

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