Muž dostal pokutu za porušení izolace. Ukázalo se, že ho unesli vymahači dluhů

19:39

Tchaj-wanští úředníci odpustili muži desetitisícovou pokutu za porušení povinné izolace poté, co se ukázalo, že ho z bytu proti jeho vůli unesla skupina vymahačů dluhů. Historce totiž ze začátku nikdo nevěřil. Je to poprvé, co Tchaj-wan někomu pokutu za porušení karantény odpustil. Ostrovní stát přijal včasná, přísná a účinná pandemická opatření a drží nákazu pod kontrolou.