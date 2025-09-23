Na Tchaj-wanu se vlivem supertajfunu Ragasa vylilo horské jezero

Autor: ,
  19:13
Ve východní části Tchaj-wanu se kvůli dešti způsobenému supertajfunem Ragasa vylilo z břehů horské bariérové jezero, oznámili místní hasiči. Dva lidé při tom zahynuli, dalších 30 se pohřešuje. Voda z vylitého jezera uvěznila v nedalekém městě 260 lidí.

Bariérové jezero se v okrese Chua-lien protrhlo kolem 15:00 místního času (09:00 SELČ). Voda z jezera se pak dostala do přilehlé říčky, strhla most a zaplavila nedaleké město.

„Na některých místech voda dočasně vystoupala až do výšky druhého patra budov a v centru města dosahovala přibližně úrovně prvního patra,“ řekl zástupce velitele hasičského sboru okresu Chua-lien. Když se řeka náhle zvedla, bylo do vyšších oblastí přemístěno nejméně 260 lidí. Ti podle něj nejsou v bezprostředním nebezpečí.

Po celém Tchaj-wanu bylo kvůli tajfunu Ragasa evakuováno více než 7600 lidí, píše agentura AFP. Supertajfun, který v centru dosahuje rychlosti proudění vzduchu až 195 kilometrů v hodině, v pondělí zasáhl filipínský ostrov Calayan.

Na Čínu a Filipíny se žene supertajfun Ragasa. Tisíce lidí se evakuují

Živel by podle předpovědí měl zasáhnout Hongkong a pobřeží jižní Číny. Meteorologové varovali před nebezpečnými vlnami, které by mohly přesáhnout výšku tří metrů. Supertajfun Ragasa přímo Tchaj-wan nezasáhl, ale od pondělí vnější okraj bouře vyvolává silný déšť na východním pobřeží ostrova.

Tropické bouře jsou na Tchaj-wanu v období od července do října běžným jevem. Začátkem letošního července ostrov zasáhl tajfun Danas, který si vyžádal dva lidské životy. Stovky dalších lidí byly zraněny.

Supertajfun Ragasa na ostrově Orchid Island v okrese Taitung na Tchaj-wanu.(22. září 2025)
Supertajfun Ragasa na ostrově Orchid Island v okrese Taitung na Tchaj-wanu.(22. září 2025)
Lidí pozorují následky supertajfunu Ragasa na ostrově Orchid Island v okrese Taitung na Tchaj-wanu.(22. září 2025)
Supertajfun Ragasa na ostrově Orchid Island v okrese Taitung na Tchaj-wanu.(22. září 2025)
5 fotografií
Témata: Tchaj-wan, jezero, Čína

23. září 2025  16:33,  aktualizováno  19:50

