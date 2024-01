Potížista a štváč? Budoucí prezident Tchaj-wanu Laj prosazuje nezávislost na Číně

„Válka o Tchaj-wan by byla globální katastrofou. Dokud bude Čína pokračovat ve svých vojenských hrozbách Tchaj-wanu, musíme posilovat národní obranu,“ řekl Laj loni v dubnu při oznámení své prezidentské kandidatury. Laj také uvedl, že bude pokračovat v prosazování mezinárodního uznání Tchaj-wanu a současně bude podporovat vyspělou moderní ekonomiku ostrova.

Čína totiž považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné politické strany. Vládnoucí DPP je tradičně vnímána jako síla prosazující nezávislost Tchaj-wanu na pevninské Číně nebo minimálně zachování současného stavu.

Šéfem vládní DPP se Laj stal loni v lednu. A dosud od května 2020 zastával funkci vicepremiéra země.

Od roku 2016, kdy se prezidentkou stala členka DPP Cchaj Jing-wen, usiluje Peking o diplomatickou izolaci tohoto ostrovního státu, Tchaj-wan přišel o několik diplomatických spojenců.

Čínský úřad pro záležitosti Tchaj-wanu loni v prosinci označil Laje za „potížistu a válečného štváče“ a uvedl, že by ostrov měl v zájmu stability zavrhnout snahy o nezávislost.

Zkušený politik

Laj do politiky vstoupil v polovině 90. let, v roce 1996 poprvé získal křeslo v tchajwanském Národním shromáždění a poslancem byl celkem 11 let. V letech 2010 až 2017 byl starostou jihotchajwanského města Tchaj-nan. V roce 2013 byl podle průzkumů veřejného mínění nejoblíbenějším starostou či primátorem v zemi.

Laj byl i premiérem Tchaj-wanu, a to od září 2017 do ledna 2019, kdy rezignoval po porážce DPP v místních volbách. Spolu s ním skončila celá vláda. Laje ale tehdy list Nikkei označil za potenciálního rivala prezidentky Cchaj Jing-wen v prezidentských volbách plánovaných společně s parlamentními volbami na rok 2020. Laj následně oznámil, že se hodlá ucházet o prezidentskou kandidaturu, ve stranických primárkách ale prohrál s Cchaj, která pak mandát prezidentky obhájila i na druhé volební období.

Laj se narodil 6. října 1959 ve Wanli na severovýchodě země. Vystudoval lékařství na Národní tchajwanské univerzitě v Tchaj-peji a poté na fakultě veřejného zdraví Harvardovy univerzity v USA. Je považován za specialistu na léčbu poškození míchy. Je ženatý a má dva syny.