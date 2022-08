Trasu letu Pelosiové sledují statisíce. Skončíte špatně, varuje Čína Američany

Ve vodách východně od ostrova, který Čína pokládá za svou vzbouřeneckou provincii, se mezitím rozmístila čtyři americká válečná plavidla, včetně jedné letadlové lodi. Podle amerického námořnictva se jedná o rutinní záležitost.

Letadlová loď Ronald Reagan proplouvala Jihočínským mořem a v současné době se nachází ve Filipínském moři, východně od Tchaj-wanu a Filipín a jižně od Japonska, řekl představitel amerického námořnictva agentuře Reuters. Letadlová loď Ronald Reagan v Japonsku operuje společně s raketovým křižníkem Antietam a torpédoborcem Higgins.

„I když jsou schopny reagovat na jakoukoli situaci, jedná se o běžné, rutinní nasazení,“ uvedl činitel, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity s tím, že bližší lokalitu lodí nechce zveřejňovat. V oblasti se nachází také americká vrtulníková výsadková loď Tripoli.

Pelosiová, která je dlouhodobá kritička Číny, by měla do Tchaj-peje dorazit ve večerních hodinách místního času, uvedly zdroje Reuters. Letadlo, na jehož palubě se podle předpokladů nachází, před několika hodinami odstartovalo z malajského Kuala Lumpuru a například na specializovaném webu Flightradar24 let v jednu chvíli v reálném čase sledovalo přes 300 000 lidí. Agentura Reuters nicméně dodává, že nelze potvrdit, zda se skutečně jedná o let americké političky.

Spojené státy, které návštěvu Pelosiové v Tchaj-peji stále nepotvrdily, se nechaly slyšet, že se nenechají zastrašit čínskými výhrůžkami a varováními. Washington ovšem také zdůraznil, že případná návštěva ostrova by „nezměnila status quo, ani politiku Spojených států vůči Tchaj-wanu“.

Před návštěvou vzrostly známky vojenské aktivity na obou stranách Tchajwanského průlivu. Čínská letadla v úterý ráno prolétla v blízkosti střední linie rozdělující průliv mezi ostrovem a pevninou a několik čínských válečných lodí se od pondělí zdržovalo v blízkosti této neoficiální námořní hranice. Na čínských sociálních sítích se také během objevují videa, na kterých je vidět vojenská technika shromažďující se na pobřeží a ve městě Sia-men v pevninské Číně.

V úterý byly také napadeny webové stránky tchajwanské prezidentské kanceláře kybernetickým útokem vedeným ze zahraničí, uvedly agentury. Po krátkém výpadku byly ale opět zprovozněny.

Reakce na americkou návštěvu se ozvala také z Ruska, které varovalo Spojené státy před návštěvou ostrova. Krok podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova vyvolá konfrontaci s Čínou a napětí v regionu. Cestu šéfky Sněmovny reprezentantů označil Peskov za „ryze provokativní“.