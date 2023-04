Podobnost s čínským prezidentem? Tchaj-wan provokuje s medvídkem Pú

Nášivky se staly vyhledávaným zbožím poté, co se jedna z nich objevila na rameni tchajwanského pilota letectva na oficiální fotografii. „Kde se dá taková nášivka sehnat? Zaručeně se bude skvěle prodávat!“ reagují lidé na Twitteru.

Autor nášivky Alec Hsu uvedl, že zaznamenal nárůst objednávek poté, co ostrovní ministerstvo obrany v neděli zveřejnilo fotografii pilota, který si prohlíží trup svého letadla s nášivkou přišitou na letecké kombinéze.

Na odznaku, který není součástí jeho oficiální uniformy, je vyobrazen černý medvěd s červenýma očima, který v levé tlapě drží tchajwanskou vlajku a pravou dává rozzlobenou ránu medvídkovi Pú. Černý medvěd, neoficiální tchajwanské národní zvíře, je často používán jako symbol ostrova.

Odznaky zobrazující Medvídka Pú, který dostává ránu od černého medvěda z Formosy, se na Tchaj-wanu staly oblíbeným symbolem odporu v souvislosti s rozsáhlými čínskými válečnými hrami v okolí ostrova. (9. dubna 2023)

„Chtěl jsem návrhem této nášivky podpořit morálku našich vojáků,“ řekl Hsu, který vlastní obchod s leteckým fanouškovským zbožím. Dodal, že objednal více nášivek, jejichž prodejní cena se pohybuje kolem 5 liber (133 Kč), aby uspokojil zvýšenou poptávku. Mezi zákazníky jsou vojáci i civilisté.

Nášivka je k dispozici ve dvou provedeních, jednak s nápisem „Máme otevřeno 24 hodin denně a 7 dní v týdnu“, pravděpodobně odkaz na připravené letectvo, a pak vyzývající: „Bojujte za svobodu“.

Medvídek Pú prezidentem Číny

Čínského prezidenta poprvé přirovnali k medvídkovi Pú v roce 2013, kdy se v médiích objevila fotografie čínského vůdce kráčejícího po boku Baracka Obamy, tehdejšího prezidenta USA. Obama byl přirovnán k Tygříkovi.

Od té doby čínští cenzoři rychle jednají a odstraňují z internetu a sociálních médií jakákoli podvratná nebo satirická vyobrazení této postavičky: Císař Medvídek je cenzurovaným výrazem a obrazové vyobrazení Si v podobě medvídka Pú je v Číně zakázáno.

Knihy a zboží s medvídkem Pú se však zdají být zatím v bezpečí a v zábavním parku společnosti Disney v Šanghaji je populární atrakce právě s touto postavičkou.

Samostatný Tchaj-wan versus kolonie Číny

Komunistická strana Číny nadále považuje Tchaj-wan za součást svého území a slíbila, že ostrov do roku 2050 obsadí, v případě potřeby i silou.

Nejnovější válečné akce ze strany Číny připomínaly nácvik invaze a byly reakcí na setkání tchajwanské prezidentky Tsai Ing-wen a předsedy Sněmovny reprezentantů USA Kevina McCarthyho, které se uskutečnilo minulý týden v Kalifornii.

Spojené státy následně nasadily v Jihočínském moři torpédoborec a tím rozzlobily Peking, který si většinu moře přivlastňuje jako své vlastní. Více než 17 000 filipínských a amerických vojáků také v úterý zahájilo své největší společné vojenské cvičení, jehož součástí budou ostré střelby na moři.

Čínské ministerstvo zahraničí v pondělí proti předem plánovaným společným cvičením protestovalo s odůvodněním, že tyto aktivity nesmí zasahovat do sporů v Jihočínském moři, tím méně poškozovat územní svrchovanost Číny, její námořní práva a zájmy a bezpečnostní zájmy.

Tchajwanská prezidentka ve svém příspěvku na Facebooku uvedla, že jako vůdkyně má právo komunikovat s mezinárodními přáteli. „Čína to však využila jako záminku k zahájení vojenských cvičení a způsobila nestabilitu na Tchaj-wanu a v regionu,“ napsala.

„Nyní čínská vojenská cvičení skončila, ale naše armáda a národní bezpečnostní tým budou nadále setrvávat na svých pozicích a bránit zemi,“ uzavřela prezidentka.

Stalin jako Mickey Mouse

V bezpečí však není nová ředitelka Puškinova muzea výtvarného umění Jelizaveta Lichačovová. Komunističtí poslanci ruského parlamentu požadují od kriminální ústředny, aby ji trestně stíhali za to, že přirovnala sovětského vůdce Josifa Stalina ke komiksové postavičce Mickeyho Mouse.

Lichačovová jen pár dní po svém březnovém jmenování do čela renomovaného moskevského muzea v televizi řekla, že Stalina vnímá jako postavu popkultury. Upozornila, že se v Rusku o Stalinovi začíná mluvit pokaždé, když je zapotřebí pozornost odpoutat od reálných problémů.

„Lidi úplně vážně debatují o Stalinově smrti. Občané, to jste úplně zhloupli? To nemáte k posouzení nic jiného? Pro nás byl Stalin vždy svérázným signálem. Je pro nás předmětem popkultury, jako Mickey Mouse. Zpodobnění Stalina je mnoho a v konečném součtu je to předmět popkultury. Pokaždé, kdy je záhodno odpoutat pozornost lidí od něčeho závažného, přijde na řadu Stalin,“ prohlásila.

Lichačovová tak podle názoru komunistických poslanců Denise Parfjonova, Sergeje Obuchova, Michajla Matvejeva a Niny Ostaninové „splnila zakázku jistých revanšistických sil překroutit dějiny“ a dopustila se „rehabilitace nacismu“, protože Stalin byl velitelem sovětských vojsk za druhé světové války. A proto by za svá slova měla být stíhána.

O reakci vyšetřovatelů se ruský server nezmínil. Lichačovová dříve vedla muzeum architektury.