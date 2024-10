Bývalá tchajwanská prezidentka odcestovala do Česka, zúčastní se Fora 2000

Bývalá tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen oznámila, že odcestovala do České republiky. Informovala o tom japonská agentura Kjódó. Politička by se měla zúčastnit konference Forum 2000, která v neděli začíná v Praze. Pro Cchaj Jing-wen se jedná o první cestu do Evropy po konci mandátu letos v květnu, ve funkci byla od roku 2016.