Seniorka v Tchaj-peji strkala do cestující, ta ji pak odkopla na protější stranu vagonu

Seniorka obtěžkaná několika taškami se místa domáhala nejen slovně, ale i tím, že do ženy začala strkala jednou z tašek. Ta jí odmítla vyhovět, zřejmě proto, že jak vedle ní, tak v řadě sedadel na protější straně vagonu byla jiná volná místa. Napadená pasažérka po chvíli seniorku rázně odkopla tak, že starší dáma dopadla na sedačku na opačné straně.
Ostatní cestující aktivovali nouzový systém. Na jedné z příštích stanic nastoupili do soupravy pracovníci dopravního podniku, aby hádku obou žen urovnali.
Ženám hrozí pokuta ve výši 18 tisíc tchajwanských dolarů (12 240 korun). U seniorky bylo po incidentu navíc zjištěno, že má několik odsouzení za krádeže v obchodě, včetně nevykonaného trestu odnětí svobody v délce 55 dnů.