Atentát na Taylor Swift s islamistickými kořeny. Teenager dostal dva roky

Autor: iDNES.cz , ČTK

17:33

Rakouská justice odsoudila na dva roky do vězení osmnáctiletého přítele dvacetiletého muže, který je podezřelý z plánování zmařeného útoku na poslední chvíli odloženého loňského koncertu zpěvačky Taylor Swift ve Vídni. Mladík jde do vězení za členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS). Rozsudek není pravomocný a mladík se proti němu může odvolat.