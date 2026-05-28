Za plánový útok na koncert Taylor Swift dostal muž v Rakousku 15 let

Beran A. se k plánování útoku před soudem přiznal a uvedl, že je mu to líto. V plánu měl zaútočit nožem a výbušným zařízením před stadionem Ernsta Happela, kde se měl koncert konat. Jeho plány však překazily rakouské úřady. V době zatčení měl u sebe jednadvacetiletý Rakušan téměř hotovou šrapnelovou bombu.
Swiftová měla na stadionu Ernsta Happela naplánovaná tři vystoupení. Všechny tři koncerty ve Vídni však byly z preventivních důvodů zrušeny, protože podle úřadů byla úroveň hrozby velmi vysoká.
Toužil jsem být hrdina IS, přiznal muž, jenž chtěl útočit na koncertě Taylor Swift
Beran A. údajně před plánovaným útokem navazoval kontakty s členy Islámského státu. Podle státních zástupců spolu diskutovali o nákupu zbraní a výrobě bomb. Sám obžalovaný se pak ve dnech před vystoupením pokoušel zbraně nelegálně opatřit a teroristické organizaci přísahal věrnost.
Spolu s Rakušanem stanul před soudem i slovenský občan žijící ve Vídni Arda K., který se sice podle vyšetřovatelů na přípravě útoku na koncert nepodílel, společně ale vytvořili teroristickou buňku. Rakušan i Slovák se před soudem částečně přiznali již před dvěma týdny.
Součástí buňky byl podle policie ještě třetí muž, který předloni podnikl útok nožem v Mekce a který je nyní vězněn v Saúdské Arábii, kde mu podle médií hrozí trest smrti.
Trojice v březnu 2024, tedy ještě před koncertem Swiftové, plánovala útoky na Blízkém východě, ale nakonec takový útok podnikl jen Hasan A., který v Mekce před Velkou mešitou bodl do krku člena ochranky a při zásahu bezpečnostních složek zranil několik lidí.