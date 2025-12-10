Taylor Swift na pranýři. Co dělají symboly SS na jejím řetízku? ptají se její odpůrci

Autor: ,
  17:20
Americká popová hvězda Taylor Swift se stala obětí koordinované internetové kampaně, jejíž cílem bylo naznačit, že propaguje nacistickou ideologii. Podle deníku The Guardian to uvádí platforma Gudea, která se zabývá behaviorální inteligencí.
Taylor Swiftová zakončila své rekordní turné The Eras Tour v kanadském...

Taylor Swiftová zakončila své rekordní turné The Eras Tour v kanadském Vancouveru (6. prosince 2024) | foto: ČTK

Popová bohyně Taylor Swift pózuje jako showgirl na svém novém albu. (15. srpna...
Kontroverzní náhrdelník, na jehož základě byla Taylor Swift obviněna z podpory...
Popová bohyně Taylor Swift pózuje jako showgirl na svém novém albu. (15. srpna...
Taylor Swiftová
10 fotografií

Příspěvky na sociálních sítích podle výzkumu Swift obviňovaly, že zahrnula skrytá nacistická poselství do textů písní svého nového alba The Life of a Showgirl a že náhrdelník z její nové kolekce ve tvaru blesku, odkaz na skladbu Opalite, má připomínat insignie nacistických jednotek SS.

Gudea, která využívá umělou inteligenci (AI), zveřejnila zprávu vytvořenou na základě analýzy více než 24 tisíc příspěvků a přes 18 tisíc účtů napříč 14 platformami sociálních sítí v období od vydání nového alba z letošního 4. října do 18. října.

OBRAZEM: Sexy outfity, ve kterých na svém turné zazářila Taylor Swift

Výzkum došel k závěru, že 3,77 procenta účtů v této době stálo za 28 procenty diskuzí o Swiftové. Podle Gudey šlo především o konspirační teorie, jejichž součástí byla také tvrzení o údajných vazbách Swiftové na Trumpovo populistické hnutí MAGA.

Objevila se mezi nimi rovněž kritika, která její zasnoubení s hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem charakterizovala jako konzervativní či propagující fenomén tradiční manželky (anglicky tradwife).

Obvinění proti Swift se nejprve šířila na okrajových internetových platformách, jako je 4chan, a poté se přesunula na mainstreamové sociální sítě, kde je nevědomky šířila veřejnost spolu s algoritmy. Podle Gudey její výzkum ukazuje, jak se strategicky zasazená lež může proměnit v široce rozšířenou a autentickou debatu, která mění vnímání veřejnosti, i když většina uživatelů původnímu tvrzení nevěří.

Sexuálně laděné falešné fotky Taylor Swift zaplavily web a mnohé šokovaly

„Nepravdivé tvrzení, že Taylor Swift používala nacistickou symboliku nezůstalo omezeno pouze na okrajové konspirační kruhy, úspěšně přimělo běžné uživatele ke srovnávání Swift a Kanye Westa,“ napsali výzkumníci.

Americký rapper Kanye West, který nyní vystupuje pod jménem Ye, o sobě uvedl, že je nacistou. V minulosti pronesl učinil řadu antisemitských komentářů a vydal píseň oslavující německého nacistického vůdce Adolfa Hitlera.

Pro aktéry stojící za internetovou kampaní proti Swiftové je podle zakladatele a ředitele Gudey Keitha Presleyho úspěch i to, že obvinění proti hvězdě řada lidí zpochybnila. „To je součástí cíle tohoto typu tvrzení, ať už je prosazuje kdokoliv. Zejména co se týče těch provokativních, ty algoritmus odmění. Uvidíte, jak se na ně nejdříve vrhnou influenceři, protože tím získají kliknutí,“ řekl Presley časopisu Rolling Stone.

Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Ani Heathrow, ani Mnichov. Cenu pro nejlepší letištní web v Evropě má Praha

Cestující na Letišti Václava Havla v Praze (3. července 2024)

Letiště Václava Havla se pochlubilo prestižní cenou poté, co obsadilo první příčku v soutěži World Travel Tech Awards 2025. Na pátém ročníku slavnostního galavečeru převzali zástupci letiště sošku za...

10. prosince 2025

Fiktivním úvazkem kolegy vyváděl z teplárny peníze, viní policie exstarostu Znojma

Někdejší znojemský starosta Jan Grois po volbách vystoupil ze zastupitelského...

Jako obviněný nyní v policejní databázi figuruje bývalý sociální demokrat a někdejší starosta Znojma Jan Grois. Důvodem je údajné vyvádění peněz ze Znojemské tepelné společnosti pomocí fiktivního...

10. prosince 2025  17:57

Nastal rozhodující okamžik, nejen pro Ukrajinu. Evropští lídři mluvili s Trumpem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vlevo) s britským premiérem Keirem...

Americký prezident Trump, německý kancléř Merz, francouzský prezident Macron a britský premiér Starmer ve středu po telefonu hovořili o stavu jednání o příměří na Ukrajině, která čelí ruské invazi....

10. prosince 2025  17:52

Co když přijde mobilizace? Pavel podpořil administrativní odvody do armády

Prezident Petr Pavel debatuje se studenty Masarykovy univerzity. (18. listopadu...

Prezident Petr Pavel podporuje zavedení administrativních odvodů do armády. Podle něj by jí pomohl získat přehled, s kým a na jaké pozice může počítat v případě mobilizace. Upozornil, že jde jen o...

10. prosince 2025  17:46

Vánoční hity i vánoční propadáky. Natočil nejsledovanější pohádku Troška, či Strach?

Z pohádky Princezna ze mlejna II

Štědrovečerní pohádky o Vánocích propojí celé rodiny, zabaví děti a nepohrdnou jimi ani dospělí. Jak velkou sledovanost měly podle dat ČT vánoční novinky za posledních 25 let? Nikoho nepřekvapí, že...

10. prosince 2025  17:27

Taylor Swift na pranýři. Co dělají symboly SS na jejím řetízku? ptají se její odpůrci

Taylor Swiftová zakončila své rekordní turné The Eras Tour v kanadském...

Americká popová hvězda Taylor Swift se stala obětí koordinované internetové kampaně, jejíž cílem bylo naznačit, že propaguje nacistickou ideologii. Podle deníku The Guardian to uvádí platforma Gudea,...

10. prosince 2025  17:20

Prezidentovi v Liberci předvedli nanoželezo, filatelista si přišel pro podpis

Ve středu 10. prosince 2025 ráno navštívil prezident Petr Pavel Ústav pro...

Prezident Petr Pavel přijel s manželkou Evou na dvoudenní návštěvu Libereckého kraje. První zastávka byla na Technické univerzitě, kde se hlava státu setkala s odborníky přes nanomateriály. Před...

10. prosince 2025,  aktualizováno  17:10

Šéfka jihlavského centra sociálních služeb je ve vazbě. Chod centra to neovlivní

Vynucená nepřítomnost ředitelky Integrovaného centra sociálních služeb (ICSS)...

Ředitelka Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava (ICSS) Alena Řehořová je ve vazbě. O dnešním rozhodnutí okresního soudu informoval mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk. Jihlava je...

10. prosince 2025  16:53

Soud opět zamítl žalobu Vlasty Parkanové o odškodné za stíhání v kauze CASA

Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová při jednání Městského soudu v Praze....

Obvodní soud pro Prahu 2 znovu nepravomocně zamítl žalobu někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové, která žádala odškodné 8,5 milionu korun za dlouholeté trestní stíhání v kauze armádních letounů...

10. prosince 2025  16:50

V Německu roste kriminalita přistěhovalců, čísla jsou nejhorší od migrační krize

ilustrační snímek

Počet závažných násilných deliktů spáchaných přistěhovalci v Německu výrazně roste, odhalují čísla Spolkového kriminálního úřadu za minulý rok. Země hlásí varovný rekord: policie eviduje nejvíce...

10. prosince 2025  16:44

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Muž vlezl do tunelu metra s krabicí a odešel bez ní. Incident ochromil trasu B

Pražské metro (ilustrační snímek)

Na trati metra B dnes odpoledne stál úsek od Florence po Černý Most. Podle webu Pražské integrované dopravy byla důvodem překážka na trati. Policie uvedla, že neznámý muž přinesl do tunelu krabici....

10. prosince 2025  16:16,  aktualizováno  16:34

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

10. prosince 2025  16:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.