Taylor Swift na pranýři. Co dělají symboly SS na jejím řetízku? ptají se její odpůrci

Příspěvky na sociálních sítích podle výzkumu Swift obviňovaly, že zahrnula skrytá nacistická poselství do textů písní svého nového alba The Life of a Showgirl a že náhrdelník z její nové kolekce ve tvaru blesku, odkaz na skladbu Opalite, má připomínat insignie nacistických jednotek SS.
Gudea, která využívá umělou inteligenci (AI), zveřejnila zprávu vytvořenou na základě analýzy více než 24 tisíc příspěvků a přes 18 tisíc účtů napříč 14 platformami sociálních sítí v období od vydání nového alba z letošního 4. října do 18. října.
Výzkum došel k závěru, že 3,77 procenta účtů v této době stálo za 28 procenty diskuzí o Swiftové. Podle Gudey šlo především o konspirační teorie, jejichž součástí byla také tvrzení o údajných vazbách Swiftové na Trumpovo populistické hnutí MAGA.
Objevila se mezi nimi rovněž kritika, která její zasnoubení s hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem charakterizovala jako konzervativní či propagující fenomén tradiční manželky (anglicky tradwife).
Obvinění proti Swift se nejprve šířila na okrajových internetových platformách, jako je 4chan, a poté se přesunula na mainstreamové sociální sítě, kde je nevědomky šířila veřejnost spolu s algoritmy. Podle Gudey její výzkum ukazuje, jak se strategicky zasazená lež může proměnit v široce rozšířenou a autentickou debatu, která mění vnímání veřejnosti, i když většina uživatelů původnímu tvrzení nevěří.
„Nepravdivé tvrzení, že Taylor Swift používala nacistickou symboliku nezůstalo omezeno pouze na okrajové konspirační kruhy, úspěšně přimělo běžné uživatele ke srovnávání Swift a Kanye Westa,“ napsali výzkumníci.
Americký rapper Kanye West, který nyní vystupuje pod jménem Ye, o sobě uvedl, že je nacistou. V minulosti pronesl učinil řadu antisemitských komentářů a vydal píseň oslavující německého nacistického vůdce Adolfa Hitlera.
Pro aktéry stojící za internetovou kampaní proti Swiftové je podle zakladatele a ředitele Gudey Keitha Presleyho úspěch i to, že obvinění proti hvězdě řada lidí zpochybnila. „To je součástí cíle tohoto typu tvrzení, ať už je prosazuje kdokoliv. Zejména co se týče těch provokativních, ty algoritmus odmění. Uvidíte, jak se na ně nejdříve vrhnou influenceři, protože tím získají kliknutí,“ řekl Presley časopisu Rolling Stone.