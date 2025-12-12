Bombové hrozby ji nerozházely, Taylor Swift plakala až kvůli ubodaným holčičkám

Zákulisní záběry z turné Eras odhalují jednu z nejtěžších chvil kariéry Taylor Swift. Po setkání s přeživšími a rodinami obětí útoku v britském Southportu se zpěvačka neubránila slzám. Krátce poté ale musela jít na pódium londýnského Wembley a odzpívat vyčerpávající koncert.

Taylor Swift se po soukromém setkání s přeživšími a rodinami obětí útoku v britském Southportu rozplakala. Vyplývá to ze zákulisních záběrů z turné Eras, které jsou součástí nové dokumentární série. Tragédie se odehrála v červenci 2024 během tanečního workshopu inspirovaného její hudbou a vyžádala si životy tří malých dívek.

Taylor Swift na cenách Grammy (2024)
Taylor Swift na udílení cen Grammy (Los Angeles, 4. února 2024)
Zpěvačka Taylor Swift na obalu časopisu Time jako Osobnost roku 2023
Zpěvačka Taylor Swift na obalu časopisu Time jako Osobnost roku 2023
Po emotivním setkání se zpěvačka rozbrečela v šatně, kde ji utěšovala její matka Andrea. Přesto se krátce nato musela sebrat a vystoupit před zaplněným londýnským Wembley, kde ji čekal více než tříhodinový koncert, píše bristký server BBC

V dokumentu Swift otevřeně mluví o tom, že po útoku cítila potřebu vytvořit pro fanoušky „určitou formu úniku“. Přiznává, že často žije v bublině, která je od běžného světa vzdálená, ale zároveň se musí naučit zpracovávat silné emoce a okamžitě podat profesionální výkon.

Návrat na pódium byl o to těžší, že předtím zrušila tři koncerty ve Vídni kvůli teroristické hrozbě. Podle jejích slov turné tehdy jen těsně uniklo masakru poté, co CIA odhalila plánovaný bombový útok. „Strach o fanoušky je po dvaceti letech na scéně nová zkušenost,“ přiznává zpěvačka.

