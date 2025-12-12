Bombové hrozby ji nerozházely, Taylor Swift plakala až kvůli ubodaným holčičkám

Taylor Swift se po soukromém setkání s přeživšími a rodinami obětí útoku v britském Southportu rozplakala. Vyplývá to ze zákulisních záběrů z turné Eras, které jsou součástí nové dokumentární série. Tragédie se odehrála v červenci 2024 během tanečního workshopu inspirovaného její hudbou a vyžádala si životy tří malých dívek.
Po emotivním setkání se zpěvačka rozbrečela v šatně, kde ji utěšovala její matka Andrea. Přesto se krátce nato musela sebrat a vystoupit před zaplněným londýnským Wembley, kde ji čekal více než tříhodinový koncert, píše bristký server BBC
V dokumentu Swift otevřeně mluví o tom, že po útoku cítila potřebu vytvořit pro fanoušky „určitou formu úniku“. Přiznává, že často žije v bublině, která je od běžného světa vzdálená, ale zároveň se musí naučit zpracovávat silné emoce a okamžitě podat profesionální výkon.
Návrat na pódium byl o to těžší, že předtím zrušila tři koncerty ve Vídni kvůli teroristické hrozbě. Podle jejích slov turné tehdy jen těsně uniklo masakru poté, co CIA odhalila plánovaný bombový útok. „Strach o fanoušky je po dvaceti letech na scéně nová zkušenost,“ přiznává zpěvačka.