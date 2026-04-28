Zmařený teror na koncertě Taylor Swift. Útočníci částečně přiznali vinu

Rakušan i Slovák učinili před soudem částečné přiznání, uvedl deník Kurier. Oběma podle DPA hrozí až 20 let vězení.
Součástí buňky byl podle policie ještě třetí muž, který předloni podnikl útokem nožem v Mekce a je nyní vězněn v Saúdské Arábii. Tam mu podle listu Kronen Zeitung hrozí trest smrti.
Rakušan identifikovaný jako Beran A. si mimo jiné vyhledával na internetu informace o výbušninách, vyrobil malé množství výbušniny peroxid acetonu (TATP) a opakovaně se pokoušel koupit střelné zbraně a granát. Na koncertu chtěl zabíjet nejen s pomocí výbušniny, ale také nožem, sám byl rovněž připraven při útoku zemřít.
Plány se i díky tipu od zahraniční tajné služby podařilo překazit a předloni v srpnu byl Beran A. zadržen. Trojici koncertů Swift ve Vídni, kde se očekávalo okolo 200 000 fanoušků, však organizátoři z bezpečnostních důvodů zrušili.
Slovenský občan Arda K., který žil ve Vídni, podle obžaloby nebyl přímo zapojen do plánování útoku na koncert, spolu s Beranem A. a Hasanem E. vězněným v Saúdské Arábii ale podle obžaloby vytvořil teroristickou buňku. Trojice v březnu 2024, tedy ještě před koncertem Swift, plánovala útoky na Blízkém východě, ale nakonec ho podnikl jen Hasan A., který v Mekce před Velkou mešitou bodl do krku člena ochranky a při zásahu bezpečnostních složek zranil několik lidí.
Slovák, kterého zadržela rakouská policie loni v dubnu, se chystal provést útok v Istanbulu, kam odletěl předloni v březnu. V Istanbulu byl společně s Hasanem E., který následně letecky odcestoval do Mekky, kde zaútočil. Slovák se nakonec z Istanbulu vrátil do Rakouska, aniž provedl útok.
Beran A. předloni v březnu odcestoval do Dubaje s úmyslem pobodat vojáka před mešitou a pak střílet do lidí v okolí, jak se po svém zatčení přiznal. Podle jeho výpovědi ho ale krátce před činem opustila odvaha. Po návratu do Rakouska se ale rozhodl napadnout účastníky koncertu Swift.
„Přiznávám se částečně vinným,“ prohlásil dnes Beran A. u soudu. Vinu uznal v případech cesty do Dubaje, aby tam zaútočil, plánování úderu na koncertu Swift, účasti v teroristické organizaci a snahy obstarat si zbraně včetně jejich výroby. Odmítl ale vinu za podíl útoku Hasana E. v Mekce a na plánech útoku Ardy K. v Istanbulu.
Částečné doznání učinil i Arda K., který odmítl podíl na cestě Berana A. do Dubaje. Naopak se přiznal k tomu, že na svou tehdejší přítelkyni naléhal, aby se také připojila k teroristické organizaci Islámský stát (IS). K té se trojice mužů hlásila.
Beran A. před soudem vyprávěl mimo jiné o fascinaci teroristickým útokem, při kterém v roce 2020 atentátník ve Vídni zabil čtyři lidi a další zranil, než ho policie zastřelila. Obžalovaný uvedl, že to byla paráda. „Co znamená paráda?“ zeptala se soudkyně. Na to odpověděl, že ne zabíjení, ale to, že se mladý člověk z Vídně z jeho kruhů a původu dokázal proslavit.
Soud se koná ve Vídeňském Novém Městě, které se nachází asi 50 kilometrů jižně od Vídně. Naplánovány jsou čtyři jednací dny, z nichž poslední se bude konat 21. května. Podle Reuters ale není jasné, zda si proces vyžádá prodloužení.