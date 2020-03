Taxikáři jako ohrožený druh. Jsou mezi prvními v kontaktu s nakaženými

Do auta thajského taxikáře Thongsuka Thongrata nasedla čínská cestující s tím, že chce do nemocnice. Při cestě rušným Bangkokem mu ukazovala turistické památky, které ji zaujaly. V jeden okamžik v autě kýchla.

„Říkal jsem si, je pěkná, ale nemá žádné způsoby,“ řekl taxikář listu The New York Times. O týden později měl pozitivní testy na koronavirus.

Thongrat přiznává, že si v tu chvíli nedělal příliš hlavu s ochranou. Měl za to, že vláda zajistí, že turisté projdou testy na koronavirus, než budou vpuštěni do země. Z nemoci se naštěstí po několika dnech v karanténě zotavil.

Po návratu do práce však zjistil, že nemá příliš zakázek. Číňané tvoří velkou část zahraničních návštěvníků Thajska a jejich nepřítomnost daná zrušením většiny letů mezi Thajskem a Čínou představuje pro taxikáře v zemi, jejíž ekonomika výrazně závisí na turistickém ruchu, citelný zásah.



„Když jsem se dozvěděl, že mám virus, brečel jsem, protože jsem se musel postarat o svou rodinu,“ citovala ho agentura Reuters.

Thongrat není jediným řidičem taxíku, jenž nákazou způsobenou virem onemocněl. V Thajsku se objevily minimálně dva další případy. Eviduje je i Singapur. V Japonsku se dva taxikáři zřejmě nakazili od cestujících z lodi Diamond Princess.

Na Tchaj-wanu řidič taxi viru dokonce podlehl. Zřejmě se ale nakazil od některého z početných turistů z Číny a Hongkongu, kteří ostrov hojně navštěvují. Smrt tchajwanského taxikáře byl dokonce vůbec první případ zaznamenaný v této zemi. Jedenašedesátiletý muž však trpěl diabetem a hepatitidou typu B.

I evropští taxikáři jsou ohroženi

Případy zvýšeného rizika výkonu těchto zaměstnání potvrzuje i Evropa. Irská média zmiňují případ řidiče, který musel jít do domácí karantény poté, co vezl z letiště nakaženou ženu, jež přiletěla ze severní Itálie. Ta je po Číně a Jižní Koreji nejvíce postiženou oblastí na světě. Zákaznice podle šoféra přitom nevykazovala žádné příznaky.

Na vlastní kůži to poznal český řidič pro alternativního dopravce Uber, jenž vezl mladou, nakaženou Američanku do pražské nemocnice. Američanka byla mezi prvními potvrzenými případy nákazy koronavirem v Česku.

Podle řidiče neměla žádné příznaky. Hygienici mu doporučili, aby zůstal doma v karanténě čtrnáct dní. „Štěstí v neštěstí je, že ona byla ten den moje poslední jízda,“ prozradil portálu iDNES.cz.

Potenciální pacienti, kteří do nemocnice cestují taxíkem, vystavují riziku nejen taxikáře, ale i zaměstnance nemocnice. V Anglii museli být poté, co do nemocnice přijela Uberem čínská žena s podezřením na nákazu, dva z nich umístěni do karantény.



Kdyby dotyčná cestovala do nemocnice záchrankou či vlastním autem a zkontaktovala odpovědnou službu, zachovala by se podle lékařů lépe. Přijali by ji totiž na oddělení urgentního příjmu, kde by se o ni postarali vyškolení pracovníci v ochranných oblečeních, a neohrožovala by běžné zaměstnance nemocnice.