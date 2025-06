Autor: iDNES.cz , ČTK

12:47

Římské taxikáře rozhořčil výrok šéfa týmu Mercedesu formule 1 Tota Wolffa, že jezdí jako pilot Red Bullu Max Verstappen. Čtyřnásobný šampion F1 při nedělním závodě Velké ceny Španělska v Barceloně dostal trest za to, že úmyslně narazil do závodníka George Russella z Mercedesu. Podle taxikářů by se měl Wolff soustředit na výkony svého týmu, píše italský deník Corriere della Sera.