VIDEO: V Tatrách se turisté mačkali cestou k vrcholu, další den bylo prázdno

„Takové fronty se na místě běžně netvoří,“ popsal pro iDNES.cz Libor Bolda ze serveru Tatry.cz.

Záběry na videu pochází od Žabího plesa na stezce mezi Popradským plesem a Chatou pod Rysmi, kterou turisté musí překonat pomocí žebříků a řetězů.

„Je to náročnější úsek, ale za normálních podmínek trvá výstup od Žabího plesa na chatu zhruba hodinu a není to nic dramatického,“ řekl Bolda.

Stezka na Rysy v Tatrách (28. července 2020)

Podle něj se takové fronty na místě běžně netvoří. „Jen pokud se tam někdo zasekne, zraní nebo má nějaký problém. To se zastaví pochod lidí, ale určitě ne v takovémto počtu,“ okomentoval snímek.

Poptávka po Slovensku se podle něj letos zvýšila, ale podobné fronty na denním pořádku nejsou. „Jsou fronty na lanovky, je víc lidí v nižších částí hor, tohle je ale určitě výjimečná situace.“

Hotely na maximální kapacitě nejsou

Místní hotely také rozhodně nejsou na své maximální kapacitě. Zájemci si své pobyty vybírají a rezervují na poslední chvíli, často reagují na předpověď počasí.

To potvrzuje Marián Galajda z Tatry Mountain Resorts. „Když je hezky, máme nával a střediska nestíhají, pak se počasí zkazí a máme poloprázdno. V průměru máme ale méně návštěvníků než touto dobou minulý rok.“

„Byli jsme na Rysech jen o den později (ve středu 29. července) a byla to krása, stezky byly skoro bez lidí,“ potvrdila Karolína Oškerová, která do Tater vyrazila druhý rok po sobě. „Vloni jsme šli na Koprovský štít, na který se odbočuje z cesty společné i pro Rysy, a do té doby to byla dálnice. Šlo s námi strašně moc lidí, ale snad úplně všichni na Rysy,“ vzpomíná.



Prázdná cesta následující den podle ní může souviset s tím, že předpověď hlásila špatné počasí, takže se lidé pravděpodobně rozhodli raději na túru nevyrážet. „Nakonec ale bylo celý den hezky,“ uzavírá.

„Od 15. června, kdy se otevírají chodníky v Tatrách, evidujeme vždycky obrovský zájem. Ten většinou opadne, ale nyní stále trvá. Zvýšila jak se jak návštěvnost našich stránek, tak poptávka po horských vůdcích a po ubytování, a to zhruba o deset, patnáct procent,“ dodal Bolda.



Podobné nápory zažívá pravidelně například i naše Sněžka, která je suverénně nejnavštěvovanějším místem v Krkonoších a jednou z nejvíce vytížených lokalit v celé republice. Podle údajů ze sčítačů na ni v sezoně jen z české strany vystoupí průměrně pět tisíc výletníků denně, při srpnové Svatovavřinecké pouti ale i dvojnásobek. Návštěvnost Krkonoš navíc neustále roste.