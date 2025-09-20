Zraněného českého turistu se podařilo z Tater dostat vrtulníkem až napodruhé

  13:06
Osmapadesátiletý český turista si při sestupu ze Slavkovského štítu poranil kotník. Muž kvůli zranění nemohl dále pokračovat v túře, na které byl spolu se svým třináctiletým synem. Na pomoc byla přivolána horská služba s vrtulníkem. Ten ale kvůli počasí musel s pacientem vyčkávat na lepší povětrnostní podmínky a vzlétal nadvakrát.

Osmapadesátiletý český turista se vypravil do Vysokých Tater, kde je ale potkala nehoda. Otec třináctiletého syna, který s ním byl rovněž na výpravě, si pádem na chodník způsobil zranění kotníku, kvůli němuž nemohl dále pokračovat v túře. Na pomoc byla přivolána horská služba s vrtulníkem. Ten ale kvůli počasí musel s pacientem vyčkávat na lepší povětrnostní podmínky a vzlétal nadvakrát. (20. září 2025) | foto: HZS SR

Syn s otcem sestupovali ze Slavkovského štítu, jehož vrchol se nachází 2452 metrů nad mořem. Osmapadesátiletý muž si během túry pádem na chodník způsobil zranění kotníku.

Na pomoc byla přivolána letecká záchranná služba v Popradě s vrtulníkem, která po cestě přibrala na palubu také záchranáře z horské záchranné služby. Nicméně záchranáři nemohli pacientovi pomoci ihned, kromě ošetření na místě, protože to neumožňovaly povětrnostní podmínky. Uvedla to Horská záchranná služba Slovenska.

Záchranáři letecky českého turistu přepravili do nemocnice až napodruhé, když to dovolilo počasí. Nejdříve se vrtulník musel vrátit na základnu. Mezitím byl muž připraven k transportu po zemi, ale vzápětí se podmínky zlepšily a muž byl letecky přepraven do nemocnice v Starém Smokovci. Po rychlém ošetření jej pak převezli do nemocnice v Popradě.

Třináctiletého syna zraněného záchranáři doprovodili do Starého Smokovce a tam si ho už převzali rodinní příslušníci.

Slavkovský štít (modře), Starý Smokovec (azurově), Poprad (červeně)

Slavkovský štít (modře), Starý Smokovec (azurově), Poprad (červeně)

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

