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V Mississippi našli oběšenou mladou černošku. Vrací se přízrak Ku-klux-klanu

Adam Hájek
  14:00

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Devětadvacetiletá Tasia Fortuneová na archivním snímku | foto: Christy Spivey / abcnews.com

Byla to vražda, nebo sebevražda? Mississippi rozbouřila smrt devětadvacetileté černošky, kterou začátkem září našli oběšenou za jejím domem ve městě Jackson. Tragédie by asi nepřerostla hranice místní černé kroniky, kdyby tento stát amerického Jihu neměl za sebou škaredou historii rasové nenávisti a segregace.

Mississippi, Mississippi, černý tělo nese říční proud,
Mississippi, Mississippi, po ní bude jeho duše plout...

Komu by se nevybavily truchlivé akordy čundráckého hitu od kapely Pacifik, kdo by si nevzpomněl na Billie Holliday a její blues o „podivném ovoci“ na zakrvácených stromech nebo Genea Hackmana jako tvrďáckého agenta FBI v oscarovém thrilleru Hořící Mississippi. Dnes totiž démoni amerického Jihu opět ožívají.

Napětí v třímilionovém státě probublává od začátku srpna, kdy za opuštěným domem ve městě Jackson našli na stromě viset devětadvacetiletou černošku jménem Tasia Fortuneová.

CNN vyvolává dojem rasistického lynče a schválně opomíjí některé detaily její smrti, aby naznačila, že je to symbolický příklad rasismu v Americe.

Brianna Lymanováprotrumpovská komentátorka

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V Mississippi našli oběšenou mladou černošku. Vrací se přízrak Ku-klux-klanu

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Byla to vražda, nebo sebevražda? Mississippi rozbouřila smrt devětadvacetileté černošky, kterou začátkem září našli oběšenou za jejím domem ve městě Jackson. Tragédie by asi nepřerostla hranice...

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