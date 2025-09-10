VIDEO: Souboje s krokodýly s miliony sledujících. Influencer je v hledáčku úřadů

  19:37
Australské úřady vyšetřují amerického influencera Mikea Holstona, který vyvolal kontroverzi svými videi, na kterých svádí boj s krokodýly v australském státě Queensland. Holston, jenž na sociálních sítích vystupuje jako „skutečný Tarzan“, se dostal pod palbu kritiky za dvě videa, která zveřejnil pro miliony svých sledujících.

Na jednom zápasí se sladkovodním krokodýlem a na druhém drží slanovodního krokodýla mořského, který patří mezi nejsmrtelnější tvory na Zemi.

Influencer se hájí tím, že svá videa natáčí ze vzdělávacích důvodů. Podle odborníků na volně žijící zvířata je ale jeho počínání kruté; a premiér státu Queensland na jeho adresu prohlásil, že je blboun.

Dovolenkáře v Austrálii nejspíš pozřel krokodýl, ve zvířeti našli lidské ostatky

Queenslandské úřady uvedly, že to, co influencer provádí, je krajně nebezpečné a nelegální. Hrozí mu pokuta až 37 500 australských dolarů (více než půl milionu Kč).

Ve videu, které zveřejnil minulý týden na svém účtu na instagramu, je Holston vidět, jak skáče do mělké vody, kde honí sladkovodního krokodýla. Zvířeti se ho podaří zranit, než ho Holston zneškodní a prohlásí: „Takhle vypadají sny,“ protože prý chtěl jet do Austrálie od doby, co byl dítě.

V Austrálii našli tělo dívky, kterou pod vodu stáhl krokodýl, zabijáka se nedaří chytit

Na druhé nahrávce míří Holston do bažin, aby chytil mladého krokodýla mořského. Zvíře, které obvykle patří k nejagresivnějším plazům na světě, mu jen ochable visí v rukou, když ho za krk zvedá ke kameře. Na obou videích je vidět, jak pouští zvířata zpátky do přírody.

Mluvčí queenslandského ministerstva životního prostředí potvrdil, že úřady oba incidenty vyšetřují. „Aby bylo jasno: Lidé by se neměli pokoušet chytat žádné krokodýly, pokud k tomu nemají speciální výcvik a licenci,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.

U zvířat vyvolal zbytečný stres, míní odborníci

Způsob, jakým influencer s krokodýly zacházel, u nich podle odborníků vyvolal zbytečný a nebezpečný stres. Krokodýli patří od roku 1971 v Austrálii k chráněným druhům.

Queenslandská vláda v loňském roce přijala nový zákon, jehož cílem je zakročit proti nebezpečným interakcím s krokodýly. Trestné je nyní i neúmyslné krmení krokodýlů odhazováním jídla, které láká krokodýly na veřejná prostranství.

V Austrálii uhynul Cassius. Největšímu krokodýlovi v zajetí bylo 110 let

Rozhořčení nad Holstonovými videi následuje několik měsíců poté, co byla jiná americká influencerka široce odsuzována za zveřejnění videa, na kterém na cestě bere do náručí mládě vombata a zdá se, že se smíchem utíká před jeho zoufalou matkou.

Do diskuse se v březnu zapojil i premiér Anthony Albanese, který ženě jménem Sam Jonesová navrhl, aby zkusila totéž udělat se zvířetem, které se může bránit. „Vezměte mládě krokodýlí matce a uvidíme, jak daleko utečete,“ vzkázal jí. Influencerka krátce po vypuknutí poprasku opustila zemi.

10. září 2025  16:01,  aktualizováno 

