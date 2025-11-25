Češi se složili na velkou růžovou trubku, říká šéf ukrajinské vojenské nadace

Celý svět dnes sleduje další kolo jednání o Trumpových mírových plánech. S jakými pocity jste tu původní verzi dohody četl vy?
Na Ukrajině – v naší společnosti, v ozbrojených silách i ve státě – panuje shoda, kde leží hranice ústupků, na které jsme připraveni přistoupit. A k nim rozhodně nepatří porušení naší suverenity, tedy snižování počtu ozbrojených sil, demilitarizace země, omezování našeho vojensko-průmyslového komplexu ani kompromisy ohledně naší euroatlantické integrace. Stejně tak se nemůžeme vzdát žádných území, která nejsou pod ruskou kontrolou.
Ukrajina v rámci české iniciativy skutečně dostává velké objemy munice. Ale jsou její nákupy efektivní? Bohužel ne.