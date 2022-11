V Tanzanii havarovalo dopravní letadlo, osud pasažérů je nejasný

Letadlo společnosti Precision Air na lince z tanzanského hlavního města Dáresalám se pokoušelo přistát na letišti ve městě Bukoba, které leží přímo na břehu jezera. V oblasti byl v době nehody prudký déšť a mlha, což mohlo k neštěstí přispět.

Četné fotografie a videozáznamy nehody zachycující letadlo částečně ponořené v jezeře nedaleko od břehu. Vidět jsou i čluny s lidmi i množství přihlížejících, kteří stojí na břehu nebo v mělké vodě.

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway



