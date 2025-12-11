Venezuela ztrácí jediný zdroj příjmů. USA se chystají vrhnout na další tankery

Spojené státy se chystají zabavit další lodě převážející venezuelskou ropu. První takto zabavená loď by zatím měla podle Bílého domu směřovat do některého z amerických přístavů. Washington ve čtvrtek zároveň uvalil sankce na dalších šest tankerů přepravujících venezuelskou ropu a také na tři synovce venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

O tom, že se americká armáda v Karibiku zmocnila tankeru převážejícího venezuelskou ropu, informoval americký prezident Donald Trump ve středu. Podle ministryně spravedlnosti USA Pam Bondiové se na tanker vztahovaly americké sankce.

Ve čtvrtek mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová novinářům řekla, že příkaz k zabavení plavidla schválilo právě ministerstvo spravedlnosti. Loď by teď podle ní měla plout do některého z amerických přístavů, kde americká vláda ropu na základě „formálního právního procesu“ zabaví.

Agentura Reuters zatím bez dalších podrobností napsala, že se Washington chystá zabavovat i další plavidla s venezuelskou ropou. První akce podle zdrojů agentury vedla k tomu, že byly pozastaveny nejméně tři dodávky o celkovém objemu šesti milionů barelů ropy.

USA zabavily u Venezuely ropný tanker. A dějí se další věci, řekl Trump

Spojené státy nejnovějším krokem dále zvýšily tlak na režim venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, jehož konec ve funkci otevřeně požadují. Od září mimo jiné v Karibiku útočí na venezuelská plavidla, o nichž tvrdí, že převážejí drogy.

Maduro postup Washingtonu tvrdě kritizuje a tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu. Latinskoamerická země také odmítá kritiku, že dostatečně nebojuje proti pašování drog.

Prodej ropy představuje pro Venezuelu nejvýznamnější zahraniční příjem. Caracas prodává do zahraničí až milion barelů ropy denně. Hlavním odběratelem je Čína, jež kvůli sankcím, které znemožňují venezuelským firmám vstup na širší mezinárodní trhy, pořizuje ropu s výraznou slevou.

11. prosince 2025  21:45

Venezuela ztrácí jediný zdroj příjmů. USA se chystají vrhnout na další tankery

