Venezuela ztrácí jediný zdroj příjmů. USA se chystají vrhnout na další tankery

O tom, že se americká armáda v Karibiku zmocnila tankeru převážejícího venezuelskou ropu, informoval americký prezident Donald Trump ve středu. Podle ministryně spravedlnosti USA Pam Bondiové se na tanker vztahovaly americké sankce.
Ve čtvrtek mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová novinářům řekla, že příkaz k zabavení plavidla schválilo právě ministerstvo spravedlnosti. Loď by teď podle ní měla plout do některého z amerických přístavů, kde americká vláda ropu na základě „formálního právního procesu“ zabaví.
Agentura Reuters zatím bez dalších podrobností napsala, že se Washington chystá zabavovat i další plavidla s venezuelskou ropou. První akce podle zdrojů agentury vedla k tomu, že byly pozastaveny nejméně tři dodávky o celkovém objemu šesti milionů barelů ropy.
USA zabavily u Venezuely ropný tanker. A dějí se další věci, řekl Trump
Spojené státy nejnovějším krokem dále zvýšily tlak na režim venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, jehož konec ve funkci otevřeně požadují. Od září mimo jiné v Karibiku útočí na venezuelská plavidla, o nichž tvrdí, že převážejí drogy.
Maduro postup Washingtonu tvrdě kritizuje a tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu. Latinskoamerická země také odmítá kritiku, že dostatečně nebojuje proti pašování drog.
Prodej ropy představuje pro Venezuelu nejvýznamnější zahraniční příjem. Caracas prodává do zahraničí až milion barelů ropy denně. Hlavním odběratelem je Čína, jež kvůli sankcím, které znemožňují venezuelským firmám vstup na širší mezinárodní trhy, pořizuje ropu s výraznou slevou.