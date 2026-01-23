Ruský ropný tanker zadržený Francouzi v sobotu nuceně zakotví v Marseille

Tanker plující z Ruska zadržený ve čtvrtek francouzským loďstvem v sobotu nuceně zakotví v jihofrancouzském přístavu Marseille-Fos. V pátek to napsala agentura AFP s odvoláním na zdroj blízký vyšetřování aktivity plavidla. Loď podle Paříže patří k takzvané stínové flotile umožňující Rusku obcházet sankce zavedené kvůli jeho agresi na Ukrajině.
Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul pod cizí vlajkou. (22. ledna 2026) | foto: The French Joint Staff - Military operations / X

Macron navštívil vojenskou základnu v Istres na jihu Francie. (15. ledna 2026)
Snímky z amerického zásahu na tankeru Marinera. (7. ledna 2026)
Tanker zadržený u jižního Španělska bude eskortován do přístavu, k němuž patří třetí největší ropný terminál v Evropě Fos-sur-Mer, uvedla agentura.

Loď jménem Grinch dlouhá 249 metrů figuruje podle AFP na sankčním seznamu Británie pod stejným jménem, avšak na seznamech Evropské unie a Spojených států pod jménem Carl.

Francie koná, ve Středozemním moři zadržela tanker ruské stínové flotily

Když ji díky britským zpravodajským informacím Francouzi zadrželi, plula z přístavu Murmansk na západě Ruska pod vlajkou afrického souostroví Komory s indickou posádkou.

Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona je zadržení tankeru způsobem, jak může Evropa omezovat příjmy Ruska sloužící k financování války na Ukrajině.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který ve čtvrtek v nebývale kritickém projevu vytkl Evropě podle něj nedostatečnou aktivitu v zadržování ruských lodí, akci Francie ocenil.

„Američané vycítili naši slabost.“ Rusové koušou zabavení tankeru v Atlantiku

Ruská ambasáda ve Francii podle agentury TASS uvedla, že o zásahu nebyla informována. Francie již podle agentury AP v září zabavila jiný tanker, který podle Macrona také patřil k ruské stínové flotile.

Ruský prezident Vladimir Putin to tehdy označil za pirátský čin a uvedl, že Macron tím chce odvést pozornost od vnitropolitických problémů.

