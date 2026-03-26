Incident, jeden z několika v posledních měsících, se odehrál časně ráno, řekl turecké rozhlasové stanici Kanal 24 ministr dopravy Abdulkadir Uraloglu. Všech 27 členů posádky je podle něj v bezpečí. K plavidlu, které bylo asi 33 kilometrů od Bosporu, vyplula pobřežní stráž.
Útok těsně za tureckými teritoriálními vodami měl pravděpodobně za cíl zneškodnit strojovnu plavidla plujícího pod vlajkou Sierry Leone, uvedl Uraloglu.
Data ze sledovacích systémů ukazují, že tanker opustil ruský přístav Novorossijsk 22. března a zdál se být téměř plně naložen.
Bospor je důležitá cesta pro přepravu komodit mezi Černým, Marmarským a Středozemním mořem. V Černém moři operují Rusko i Ukrajina, která se více než čtyři roky brání ruské válce. Tankeru Altura se týkají protiruské sankce Evropské unie a Británie.