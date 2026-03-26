Námořní dron zasáhl v Černém moři turecký tanker. Převážel ruskou ropu

Autor: ,
  10:48
Na turecký tanker, který plul z Ruska, zaútočil ve čtvrtek nedaleko Bosporského průlivu v Černém moři námořní dron a způsobil explozi, informoval turecký ministr dopravy. Turecká televizní stanice NTV uvedla, že dron zasáhl tanker Altura se 140 tisíci tunami ruské ropy. Poškozena byla paluba a strojovna, kam začala pronikat voda. Žádný z 27 tureckých členů posádky nebyl zraněn. Původ dronu je neznámý.
Fotogalerie2

Tanker Altura v Bosporském průlivu (16. března 2026) | foto: Reuters

Incident, jeden z několika v posledních měsících, se odehrál časně ráno, řekl turecké rozhlasové stanici Kanal 24 ministr dopravy Abdulkadir Uraloglu. Všech 27 členů posádky je podle něj v bezpečí. K plavidlu, které bylo asi 33 kilometrů od Bosporu, vyplula pobřežní stráž.

Útok těsně za tureckými teritoriálními vodami měl pravděpodobně za cíl zneškodnit strojovnu plavidla plujícího pod vlajkou Sierry Leone, uvedl Uraloglu.

Data ze sledovacích systémů ukazují, že tanker opustil ruský přístav Novorossijsk 22. března a zdál se být téměř plně naložen.

Export ruských paliv do Asie rekordně roste. Moskva využívá zvýšené poptávky

Bospor je důležitá cesta pro přepravu komodit mezi Černým, Marmarským a Středozemním mořem. V Černém moři operují Rusko i Ukrajina, která se více než čtyři roky brání ruské válce. Tankeru Altura se týkají protiruské sankce Evropské unie a Británie.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

V kauze Dozimetr vypovídá bývalý ředitel DPP Witowski. Přiznal napojení na politiku

U soudu v kauze Dozimetr vypovídá bývalý ředitel pražského dopravního podniku...

Ve čtvrtek v kauze Dozimetr vypovídá u soudu bývalý generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Petr Witowski. Toho z pozice odvolali na podzim 2024, kdy kriminalisté v sídle...

26. března 2026,  aktualizováno  11:10

Rakušan představí plány po neúspěchu při volbě, TOP 09 chce mimořádnou schůzi

Přímý přenos
Tisková konference Starostů. Na snímku zleva Vít Rakušan a Lukáš Vlček. (13....

Předseda STAN, exministr vnitra Vít Rakušan, a jeho kolegové z hnutí, kteří jsou členy „kabinetu budoucnosti“, jak Starostové a nezávislí říkají své stínové vlády, představí své další plány. Rakušan...

26. března 2026  10:26,  aktualizováno  11:07

Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení

Ve čtvrtek začala stavba úseku dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi. (24....

Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena až v roce 2029. V Karlových Varech to ve čtvrtek řekl při své návštěvě Karlovarského kraje premiér Andrej Babiš z ANO. Až dosud se počítalo s tím,...

26. března 2026  10:59

Části Česka zasypává sníh. V Jeseníkách napadlo přes 15 cm, příval čekají i Beskydy

Husté sněžení na Lysé hoře (26. března 2026)

Po teplém začátku týdne přichází výrazný zlom. Studená fronta přináší do Česka citelné ochlazení, místy až o deset stupňů, a také srážky, které se ve vyšších polohách mění ve sníh. Na východě a...

26. března 2026  7:20,  aktualizováno  10:59

Dream Team

Dream Team (2025)

Jen chvíli po premiéře dobývá Dream Team televizní obrazovky. Přestože film stále hrají v některých kinech, diváci ho mohou shlédnout už i na platformě prima+. Komedie scenáristy Petra Kolečka a...

26. března 2026  10:58

Pivovar ve Velkém Březně omezuje produkci, Heineken zde zastavil i exkurze

Otevření distribučního centra v pivovaru ve Velkém Březně (19. září 2017)

Nadnárodní pivovarnický koncern Heineken sníží objem piva uvařeného ve Velkém Březně na Ústecku. Firma také do odvolání přestane od konce dubna nabízet exkurze v historickém pivovaru, propouštět se...

26. března 2026  10:57

Tragický požár v pražské Michli. Uvnitř budovy našli mrtvou ženu

Hasiči zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26. března...

Při dohašování požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli našli hasiči ohořelé tělo ženy. Policie nyní zjišťuje její totožnost i příčinu požáru. Oheň se podařilo lokalizovat kolem osmé hodiny...

26. března 2026  8:42,  aktualizováno  10:52

Námořní dron zasáhl v Černém moři turecký tanker. Převážel ruskou ropu

Tanker Altura v Bosporském průlivu (16. března 2026)

Na turecký tanker, který plul z Ruska, zaútočil ve čtvrtek nedaleko Bosporského průlivu v Černém moři námořní dron a způsobil explozi, informoval turecký ministr dopravy. Turecká televizní stanice...

26. března 2026  10:48

První dámy a humanoid. Trumpová hostila summit o technologiích ve vzdělávání

První dáma Francie Brigitte Macronová s první dámou USA Melanií Trumpovou v...

Americká první dáma Melania Trumpová uspořádala ve středu v Bílém domě setkání o budoucnosti technologií ve vzdělávání. Akce se zúčastnili partnerky světových lídrů i zástupci technologických firem....

26. března 2026  10:43

Škola se rozloučila s dívkou, kterou usmrtila tramvaj. Pietní místo zrušila

Pieta za zesnulou spolužačku na dvoře základní školy Marjánka v Praze 6. (25....

Žáci břevnovské základní školy se zpěvem rozloučili s desetiletou spolužačkou, která zemřela po střetu s tramvají. Škola tak po deseti náročných dnech ukončila pietu. Dianka vběhla v pátek 13. března...

26. března 2026  10:30

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Bude lepší než já, tvrdí o seriálovém Harrym Potterovi Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001) a Dominic...

První ukázka z napjatě očekávaného seriálového zpracování Harryho Pottera je venku. Úvodní řada nazvaná Harry Potter a Kámen mudrců bude mít premiéru letos o Vánocích na HBO Max a internetem se šíří...

26. března 2026  10:15

Royal Mail čelí ostré kritice. Hájit sebe i poštu musel před Brity Křetínský

Daniel Křetínský, miliardář a většinový vlastník Energetického a průmyslového...

Miliardář Daniel Křetínský musel před výborem britského parlamentu obhajoval situaci v britské poště Royal Mail, jíž od loňska ovládá. Ta v poslední době čelí silné kritice zejména kvůli opožděnému...

26. března 2026  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.