Neznámý projektil zasáhl v Hormuzském průlivu ropný tanker a poškodil ho

Projektil zasáhl plavidlo asi 17 kilometrů od ománského pobřeží a poškodil strojovnu, posádka je v pořádku. Dopad na životní prostřední není zatím znám.
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Írán dále zasahuje lodě v Hormuzu. Trump místo raket volí ekonomický tlak
O pravidlech provozu v Hormuzském průlivu, klíčovém pro vývoz ropy a plynu ze zemí Perského zálivu, se přou Spojené státy a Írán. Obě země tvrdí, že mají trasu pod kontrolou. O pravidlech provozu jedná Írán s Ománem, jelikož obě země mají v průlivu své výsostné vody.
Kvůli krizi dále stoupá cena přepravy ropy z Perského zálivu do Asie. Odhadovaná cena supertankeru na trase z Blízkého východu do Číny se koncem srpna přiblížila 510 tisícům dolarů za den (10,71 milionu korun), to je nejvíce od konce června.