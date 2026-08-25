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Neznámý projektil zasáhl v Hormuzském průlivu ropný tanker a poškodil ho

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  7:05
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
16 fotografií
V Hormuzském průlivu nedaleko ománských břehů zasáhl neznámý projektil ropný tanker, ten je nyní vyřazen z provozu. V regionu panuje zvýšené napětí kvůli válce mezi USA, Izraelem a Íránem, kterou pozastavilo příměří.

Projektil zasáhl plavidlo asi 17 kilometrů od ománského pobřeží a poškodil strojovnu, posádka je v pořádku. Dopad na životní prostřední není zatím znám.

Írán dále zasahuje lodě v Hormuzu. Trump místo raket volí ekonomický tlak

O pravidlech provozu v Hormuzském průlivu, klíčovém pro vývoz ropy a plynu ze zemí Perského zálivu, se přou Spojené státy a Írán. Obě země tvrdí, že mají trasu pod kontrolou. O pravidlech provozu jedná Írán s Ománem, jelikož obě země mají v průlivu své výsostné vody.

Kvůli krizi dále stoupá cena přepravy ropy z Perského zálivu do Asie. Odhadovaná cena supertankeru na trase z Blízkého východu do Číny se koncem srpna přiblížila 510 tisícům dolarů za den (10,71 milionu korun), to je nejvíce od konce června.

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