U Ruska dron poškodil tanker, který měl načerpat ropu pro americký Chevron

Autor: ,
  20:16
V Černém moři byl v sobotu poškozen tanker plující pod řeckou vlajkou, který měl pro americkou firmu Chevron načerpat ropu v ruském přístavu Novorossijsk. S největší pravděpodobností na něj zaútočil dron, uvedla agentura AP s odvoláním na řecké úřady.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Řecké ministerstvo dopravy uvedlo, že útok se odehrál v sobotu ráno a způsobil hmotné škody. Všech 24 členů posádky je v pořádku a plavidlo je nadále schopné plavby, dodalo.

Tanker Maran Homer, pronajatý americkým ropným gigantem Chevron, plul z řecké Soluně do černomořského přístavu Novorossijsk a měl pokračovat do Istanbulu. Podle řeckých vládních činitelů a řecké provozní společnosti plavidlo zasáhla střela nebo dron, ještě než načerpal kazašskou ropu.



Řecký ministr námořních záležitostí Vasilis Kikilias uvedl, že Athény podají „silnou stížnost“ vůči zemi, která zřejmě za útokem stojí. Konkrétně žádnou nezmínil, později ale označil Ukrajinu za tu, která v Černém moři často provádí útoky.

„Považuji provádění útoků na plavidla plující pod řeckou vlajkou - stejně jako na plavidla s řeckými námořníky a řeckými lodními zájmy - za nepřijatelné a extrémně nebezpečné,“ řekl Kikilias stanici ERT.

Ministr dodal, že podle jeho názoru může být útok spojen s rozhodnutím Spojených států dočasně uvolnit některé sankce na ruskou ropu kvůli nestabilitě způsobené válkou USA a Izraele proti Íránu.

Válka měla velký dopad na řecké rejdaře. Desítky plavidel plujících pod řeckou vlajkou nebo vlastněných Řeky jsou v současnosti uvězněny v Perském zálivu, připomněla AP.



Spojené státy ve čtvrtek povolily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu už naloženou na tankerech na moři ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi, rozkolísané válkou na Blízkém východě. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za chybu. Rusko tím podle něj může získat až deset miliard dolarů na vedení války proti Ukrajině.

Americké ministerstvo zahraničí koncem února v reakci na útok na ruský ropný terminál v Novorossijsku sdělilo Ukrajině, aby neprováděla útoky, které by měly dopad na americké zájmy. Útoky tehdy poškodily klíčovou infrastrukturu Kaspického ropovodního konsorcia (CPC), kterým Kazachstán vyváží většinu své ropy a v němž je významným akcionářem americká společnost Chevron.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.