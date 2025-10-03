Podezřelý tanker z ruské stínové flotily je opět volný. Pluje s ropou do Indie

Není zřejmé, proč plavidlo, na které o víkendu vpadlo komando francouzského námořnictva, smělo opět odplout.
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek uvedl, že loď byla zadržena v rámci evropské strategie boje proti toku příjmů z ropy, který pomáhá financovat ruskou válku na Ukrajině, připomněla agentura. Rusko se ve snaze obejít západní sankce stále více spoléhá na stará plavidla, známá jako stínová flotila, pro přepravu ropy a plynu.
Macron také uvedl, že není jasné, zda se plavidlo minulý týden podílelo na přeletech dronů v Dánsku, které uzavřely dánská letiště poblíž trasy, kterou loď plula z Baltského do Severního moře, dodal Reuters.
|
Francie bude soudit kapitána ze zadržené ruské lodi. Pirátství, řekl Putin
Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek označil zásah Francie proti tankeru Boracay za pirátství.
Kapitán lodi Boracay a jeho první důstojník, oba čínští státní příslušníci a oba načas zadržení francouzskými úřady, se na palubu tankeru vrátili několik hodin před vyplutím, napsala agentura AFP s odvoláním na nejmenovaný zdroj obeznámený s případem.
Francouzské soudní orgány ve čtvrtek oznámily, že kapitán byl předvolán, aby se v únoru příští roku dostavil před soud v Brestu na západě Francie, souzen bude za odmítnutí uposlechnout výzev úřadů. První důstojník není stíhán.
Loď Boracay, na kterou se vztahují evropské sankce, byla v sobotu podle brestského prokurátora zadržena francouzským námořním komandem kvůli nesrovnalostem ohledně státní příslušnosti tankeru, který neměl vyvěšenou vlajku.
|
U Dánska tajně zakotvila ruská vojenská loď. A pak začaly trable s drony...
Tanker odplul od přístavu Saint-Nazaire, kde jej francouzské úřady přiměly zakotvit, v noci na pátek a s nákladem ropy míří k Suezskému průlivu, nejspíše po původně zamýšlené trase z ruského přístavu Primorsk u Petrohradu do Vadinaru, kde se nachází druhá největší indická rafinérie. Ve firmě Nayara Energy Limited, které rafinérii provozuje a na kterou se vztahuje v červenci schválený 18. balíček unijních sankcí proti Rusku, má podíl 49 procent ruský koncern Rosněfť.
Ruská stínová flotila čítá stovky plavidel, na 444 lodí se vztahují sankce Evropské unie. „Každý den deset až 15 lodí ze stínové flotily proplouvá okolo Brestu,“ řekl AFP nejmenovaný zdroj z ozbrojených sil.