Odysea tankeru začala 21. prosince, když se ho americká Pobřežní stráž pokusila zachytit v Karibiku. Plavidlo v tu chvíli směřovalo k Venezuele, aby tam naložilo ropu, a tak se ocitlo v hledáčku faktické blokády, kterou Donald Trump uvalil na hlavní zdroj příjmů venezuelské vlády.
Pobřežní stráž se Bellu 1 pokusila zadržet poté, co zjistila, že loď nepluje pod platnou státní vlajkou, takže podle mezinárodního námořního práva může být zastavena a podrobena kontrole. Plavidlo však žádosti o kontrolu nevyhovělo a minulý víkend provedlo neobvyklý manévr: otočilo se a plnou rychlostí odplulo od Venezuely.
Od té doby loď Američané pronásledují a drží se přibližně kilometr za ní. Lokalizační transpondér Belly 1 je vypnutý už od 17. prosince. Poslední zvrat přišel tento týden, kdy posádka na bok tankeru namalovala ruskou vlajku. Snaží se tak podle všeho signalizovat, že loď má ruský status.
„USA nyní pravděpodobně diplomatickou cestou zjišťují, jestli je loď skutečně registrovaná v Rusku,“ řekl listu The Wall Street Journal kontradmirál ve výslužbě Fred Kenney. „Pouhé namalování vlajky na bok nepropůjčuje lodi státní příslušnost,“ dodal.
Američtí představitelé dávají najevo, že tanker můžou okamžitě zabavit, pokud k tomu dá Bílý dům zelenou. Zatím není jasné, proč s tím Pobřežní stráž otálí. Tanker totiž není schopen americkým lodím ujet. Výsadek by však vyžadoval specializovaný zásahový tým, který dokáže zajistit pohybující se loď s potenciálně nepřátelskou posádkou.
Spojené státy za poslední měsíc zabavily už dva tankery převážející venezuelskou ropu. Ani jedna posádka se nalodění nevzpírala. Trumpova administrativa Venezuelu viní, že USA zaplavila drogami, výrazně posílila svou vojenskou sílu v Karibiku a provádí vzdušné údery proti člunům údajně převážejícím drogy.
Nyní se zaměřuje i na ropné tankery ve snaze odstřihnout venezuelský režim od hlavního zdroje příjmů. Venezuelský prezident Nicolás Maduro obviňuje Washington z námořního pirátství a snahy ukrást venezuelské přírodní zdroje.