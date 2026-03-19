Plavidlo, na které Spojené státy a Británie uvalily sankce, opustila posádka před dvěma týdny po požáru, který podle Ruska způsobil útok ukrajinských dronů. Italské úřady také informovaly, že moře zaneslo loď do pátrací a záchranné (SAR) zóny Libye.
BBC s odkazem na italské zdroje uvedla, že tanker převáží významné množství zkapalněného zemního plynu (LNG), na palubě je také 450 tun topného oleje a 250 tun nafty. Média dříve hovořila o 61 000 tunách převáženého LNG. Podle italské agentury odpovědné za sledování plavidla je nejvýznamnějším současným rizikem možný únik převážených paliv, zatím však žádný nezaznamenala. Mluvčí agentury uvedl, že není jasné, kolik paliva na lodi zbývá.
Tanker Arktik Metagaz, označovaný též jako Arctic Metagaz, vyplul z ruského přístavu Murmansk v únoru. Bez posádky je od začátku března poté, co na palubě vypukl požár, který si vynutil evakuaci námořníků. Moskva později uvedla, že na loď, která je podle EU součástí takzvané ruské stínové flotily, udeřily poblíž Malty ukrajinské drony. Kyjev se k věci nevyjádřil. Libyjské úřady nejprve uvedly, že se loď potopila, Itálie i Malta ale následně informovaly, že se volně pohybuje po moři.
Podle italských úřadů by nyní u tankeru vzhledem k jeho pozici měla zasahovat Libye. V současné době jsou podle Reuters v této oblasti na moři nepříznivé podmínky. Ruské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že se tanker nachází na volném moři, a uvedlo, že zapojení Moskvy do řešení situace závisí na konkrétních okolnostech.
Od listopadu loňského roku se začaly objevovat informace o útocích bezposádkových plavidel nebo letounů na nákladní lodě v Černém a Středozemním moři, hlavně na tankery přepravující ruskou ropu. Útoky byly spojovány s Ukrajinou, k některým z nich se přihlásila ukrajinská tajná služba SBU, která hovořila o úderech na tankery ruské stínové flotily. Tak bývají označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází západní sankce.