„První bojové tanky by mělo vojsko dostat v roce 2027, a to s cílem dodat vojsku do roku 2030 všech 123,“ uvedl mluvčí německého úřadu, který má na starosti nákupy pro armádu. Podle agentury DPA je Leopard 2A8 prvním novým bojovým tankem postaveným pro bundeswehr od roku 1992. Ostatní dosavadní tanky byly založené na původním leopardu s označením 2A4.
Podle údajů německé armády se dokáže nový leopard vyrovnat se všemi výzvami na bojišti, které lze v současnosti očekávat, a je digitalizovaný. Má mimo jiné lepší ochranu střechy a aktivní obranný systém, který dodal izraelský výrobce Rafael Advanced Defense Systems.
Jde o takzvaný systém hard-kill, který dokáže střely nepřítele zničit ještě před dopadem na pancéřování. Podle DPA se jedná o jakýsi neviditelný štít kolem tanku. Pancéřování leopardu 2A8 je navíc silnější než u jeho předchůdců.
Dnešní ceremonie byla první prezentací nového bojového tanku na veřejnosti. Bundeswehr dostane první vozy k testování v příštím roce. V roce 2027 by se měly dostat k vojákům, jako první ho obdrží brigáda bundeswehru v Litvě, která se podílí na obraně východního křídla NATO.
Německá armáda si objednala celkem 123 tanků Leopard 2A8, z toho 18 jako náhradu za tanky Leopard 2A6 dodané Ukrajině. Celkem je na ně v obranném rozpočtu vyhrazeno 3,4 miliardy eur (82,2 miliardy Kč).
České ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na nákup německých tanků Leopard 2A8 v polovině září. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením tanků potřebám české armády, vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH. Dalších pět miliard korun ministerstvo vyčlenilo na inflační a kurzovou rezervu. První tanky Leopard 2A8 by měla česká armáda získat v roce 2028, dodávky jsou plánovány do roku 2031.
Společný nákup s německým ministerstvem obrany umožní snížit jednotkovou cenu tanků. Záměr připojit se k nákupu oznámila vláda už loni v červnu. Premiér Petr Fiala tehdy uvedl, že Česko plánuje nakoupit až 77 tanků v šesti modifikacích za 52,1 miliardy korun.
Už loni v prosinci Česko uzavřelo smlouvu na dodání 14 bojových tanků Leopard 2A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH s firmou Rheinmetall Landsysteme. Dříve Německo darovalo Česku za pomoc Ukrajině tři desítky bojových a vyprošťovacích tanků Leopard 2A4. Tanky Leopard v české armádě nahrazují stroje sovětské výroby T-72, které podle ministerstva nesplňují podmínky moderního bojiště.
Kromě Česka si podle agentury DPA novou generaci leopardů objednaly také Chorvatsko, Litva, Nizozemsko, Norsko a Švédsko.