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Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na to, že svou masivní rozlohou zhruba 8 360 metrů čtverečních zastiňuje samotný Bílý dům. Aktuální podobu této gigantické stavby zachytili fotografové, a to jak z ptačí perspektivy, tak přímo z jejích útrob.
Autor: ČTK
Snímky sdílel na síti X mimo jiné i Ben Page, bývalý ředitel průzkumné agentury Ipsos, s výmluvným komentářem: „Páni, taneční sál Bílého domu je... docela něco. Mírně řečeno.“
Autor: Profimedia.cz
Jízlivé reakce veřejnosti ke kontroverzní stavbě na sebe nenechaly dlouho čekat a jeden z internetových diskutujících situaci zhodnotil slovy: „Hrozné. Samotný Bílý dům se stává tou menší ze dvou staveb.“ Podle propočtů je tomu skutečně tak, plánovaný taneční sál (cca 8 360 m²) skutečně bude o více než 60 procent větší než historické sídlo amerických prezidentů (zhruba 5100 m²).
Autor: Profimedia.cz
Další uživatel na síti X připojil ráznější kritiku probíhající stavby: „Musí to zbourat. Zmenšuje to Bílý dům a je to pekelně ošklivé. Vyhozené peníze.“
Autor: Profimedia.cz
Donald Trump původně oznámil plány na tento masivní taneční sál v červenci roku 2025, kdy odhadoval, že prostor bude připraven, aby pojmul celkem 650 osob.
Autor: Profimedia.cz
Později však prohlásil, že sál bude ještě objemnější a pojme 900 lidí. Finální projektované číslo se nakonec v říjnu téhož roku zastavilo na hodnotě 999 hostů.
Autor: Profimedia.cz
Jak uvádí britský deník The Daily Telegraph, původní rozpočet projektu činil 200 milionů dolarů (zhruba 4,8 miliardy korun), ale následně se náklady poměrně rychle vyšplhaly na přibližně 400 milionů dolarů.
Autor: Profimedia.cz
V březnu tohoto roku navíc interní odhad dodavatele vyčíslil celkové náklady projektu dokonce až na 600 milionů dolarů a konečný „účet“ za budovu tak stále zůstává nejasný.
Autor: Profimedia.cz
Sám prezident nicméně veškerou kritiku odmítá a k probíhající stavbě nedávno s patřičným sebevědomím prohlásil: „Bude to ten nejkrásnější taneční sál na světě.“
Autor: Profimedia.cz
Trump uvedl, že obří projekt částečně financuje ze svých vlastních zdrojů, zatímco zbytek rozpočtu pokrývají neveřejné dary od technologických gigantů, jako jsou Amazon, Apple, Meta, Microsoft či Google.
Autor: Profimedia.cz
V květnu přišli republikáni v Kongresu s návrhem financovat projekt miliardou dolarů z federálních peněz, jelikož stavba má obsahovat státem placené bezpečnostní prvky, včetně střešního letiště pro drony.
Autor: Profimedia.cz
Osud vládního financování sálu však po volebním triumfu demokratů v obou komorách (Sněmovně reprezentantů a Senátu) z 3. listopadu visí ve vzduchu a Trump bude státní prostředky prosazovat jen velmi obtížně.
Autor: Profimedia.cz
Prezident navíc narazil na problémy i se svým plánem na pětasedmdesát metrů vysoký vítězný oblouk ve Washingtonu, proti kterému se soudně postavila rodina Kennedyových kvůli narušení výhledu na hroby na Arlingtonském hřbitově.
Autor: Profimedia.cz
Navzdory tomu Trump během Dne veteránů naznačil, že avizovaný oblouk v hlavním městě nedaleko sídla prezidentů si přáli sami vojáci: „Bude to na počest našich skvělých veteránů a naší skvělé armády. Čekali na něj dvě stě let.“
Autor: Profimedia.cz
Východní křídlo Bílého domu po demolici na satelitním snímku Planet Labs (23. října 2025)
Autor: Profimedia.cz
Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje, aby se uvolnilo místo pro nový taneční sál. (23. října 2025)
Autor: ČTK
Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje, aby se uvolnilo místo pro nový taneční sál. (23. října 2025)
Autor: AP
Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje, aby se uvolnilo místo pro nový taneční sál. (23. října 2025)
Autor: AP
Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje, aby se uvolnilo místo pro nový taneční sál. (23. října 2025)
Autor: Reuters
Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje, aby se uvolnilo místo pro nový taneční sál. (23. října 2025)
Autor: Reuters
Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje, aby se uvolnilo místo pro nový taneční sál. (23. října 2025)
Autor: AP
Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje, aby se uvolnilo místo pro nový taneční sál. (22. října 2025)
Autor: AP
Americký prezident Donald Trump drží v ruce obrázek návrhu nového tanečního sálu Bílého domu. (22. října 2025)
Autor: AP
Na trosky se stříká voda, aby se omezilo prašné prostředí. Pokračuje demolice východního křídla Bílého domu. (22. října 2025)
Autor: AP
Prezident Donald Trump promluvil na večeři pro dárce, kteří přispěli na výstavbu nového tanečního sálu v Bílém domě. (15. října 2025)
Autor: Reuters
Na trosky se stříká voda, aby se omezilo prašné prostředí. Pokračuje demolice východního křídla Bílého domu. (22. října 2025)
Autor: AP
Demolice východního křídla Bílého domu je vidět za budovou ministerstva financí. (22. října 2025)
Autor: AP
Americký prezident Donald Trump drží v ruce obrázek návrhu nového tanečního sálu Bílého domu. (22. října 2025)
Autor: AP
Trosky se hromadí, zatímco demolice východního křídla Bílého domu pokračuje. (22. října 2025)
Autor: AP
Trosky se hromadí, zatímco demolice východního křídla Bílého domu pokračuje. (22. října 2025)
Autor: AP
Americký prezident Donald Trump drží v ruce obrázek návrhu nového tanečního sálu Bílého domu. (22. října 2025)
Autor: Reuters
Americký prezident Donald Trump pořádá večeři pro sponzory v Bílém domě ve Washingtonu. (15. října 2025)
Autor: Reuters
Probíhající stavba východního křídla Bílého domu, kde se staví taneční sál navržený americkým prezidentem Donaldem Trumpem. (21. října 2025)
Autor: AP
Místo východního křídla Bílého domu se staví taneční sál navržený americkým prezidentem Donaldem Trumpem. (21. října 2025)
Autor: Reuters
Místo východního křídla Bílého domu se staví taneční sál navržený americkým prezidentem Donaldem Trumpem. (21. října 2025)
Autor: Reuters
Americký prezident Donald Trump upořádal večeři v tanečním sále východního křídla Bílého domu. (15. října 2025)
Autor: Reuters
Místo východního křídla Bílého domu se staví taneční sál navržený americkým prezidentem Donaldem Trumpem. (21. října 2025)
Autor: Reuters
Místo východního křídla Bílého domu se staví taneční sál navržený americkým prezidentem Donaldem Trumpem. (21. října 2025)
Autor: Reuters
Místo východního křídla Bílého domu se staví taneční sál navržený americkým prezidentem Donaldem Trumpem. (21. října 2025)
Autor: Reuters
Americký prezident Donald Trump drží v ruce obrázek návrhu nového tanečního sálu Bílého domu. (22. října 2025)
Autor: Reuters
Místo východního křídla Bílého domu se staví taneční sál navržený americkým prezidentem Donaldem Trumpem. (21. října 2025)
Autor: Reuters
Místo východního křídla Bílého domu se staví taneční sál navržený americkým prezidentem Donaldem Trumpem. (21. října 2025)
Autor: Reuters
Prezident Donald Trump promluvil na večeři pro dárce, kteří přispěli na výstavbu nového tanečního sálu v Bílém domě. (15. října 2025)
Autor: AP
Americký prezident Donald Trump drží v ruce obrázek návrhu nového tanečního sálu Bílého domu, který má být postaven. (22. října 2025)
Autor: Reuters