Stavba tančírny za miliardy v Bílém domě začala. Trump očekává velkolepé večírky

Americký prezident Donald Trump uvedl, že začaly práce na stavbě nového tanečního sálu v Bílém domě. Hlava státu tak pokračuje v přeměně svého současného sídla, „plně renovováno“ má být celé východní křídlo. Velký taneční sál má být plný zlatých lustrů a židlí. Příspěvek na něj poskytli mnozí dárci.

„Jsem potěšen, že mohu oznámit, že na pozemcích Bílého domu byly zahájeny stavební práce na nové, velké a nádherné taneční síni Bílého domu,“ napsal prezident USA Donald Trump na své sociální síti Truth Social. „Více než 150 let každý prezident snil o tom, že Bílý dům bude mít taneční sál, který by mohl hostit velkolepé večírky, státní návštěvy a další významné události,“ dodal.

Stavební práce na rozšíření tanečního sálu amerického prezidenta Trumpa v Bílém domě pokračují. (15. října 2025)
Tisková mluvčí amerického prezidenta Karoline Leavittová ukazuje vizualizace nového tanečního sálu u Bílého domu. (31. července 2025)
Prezident Donald Trump promluvil na večeři pro dárce, kteří přispěli na výstavbu nového tanečního sálu v Bílém domě. (15. října 2025)
Prezident Donald Trump promluvil na večeři pro dárce, kteří přispěli na výstavbu nového tanečního sálu v Bílém domě. (15. října 2025)
Trump také uvedl, že stavba je financována výlučně ze soukromých zdrojů „mnoha štědrých vlastenců“, amerických firem a jeho samotného.

Dokončení stavby se podle dřívějších informací očekává ještě před koncem Trumpova funkčního období v lednu 2029.

Trump v minulosti opakovaně sliboval, že v Bílém domě postaví podle něj krásný taneční sál. Už v roce 2016 nabídl tehdejšímu prezidentovi Baracku Obamovi, že na něj přispěje 100 miliony dolarů, což Obama odmítl.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová dříve uvedla, že nový taneční sál zamezí potřebě „velkého nevzhledného stanu“, který se dosud instaloval venku na trávníku při státních večeřích a dalších velkých událostech, jichž se někdy účastní i světoví lídři.

Trump v Bílém domě opulentně pohostil své sponzory. Složili se mu na tančírnu

Podle médií půjde o první stavební úpravu samotného sídla prezidenta od přidání Trumanova balkonu v roce 1948. Trump od svého lednového nástupu do úřadu nechal vydláždit trávník Růžové zahrady, přidat zlaté prvky do Oválné pracovny a nainstalovat dvojici vysokých stožárů na severním a jižním trávníku Bílého domu, na kterých vlají obrovské americké vlajky.

