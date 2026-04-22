Trump chce do Konga přesunout Afghánce, kteří pomáhali USA proti Tálibánu

Autor:
  20:52
Americký prezident Donald Trump chce do Konga přesunout 1100 Afghánců, kteří americkým silám pomáhali v boji proti hnutí Tálibán ve válce v Afghánistánu. Napsal to deník The New York Times (NYT) s odvoláním na humanitární organizaci AfghanEvac. Afghánci by podle organizace dostali na výběr mezi přesunem do Konga a návratem do své rodné země, kde nyní Tálibán vládne
Evakuace Afghánců z Kábulu. V pozadí český vojenský speciál. (18. srpna 2021) | foto: Reuters

Skupina zahrnuje tlumočníky pro americkou armádu, někdejší příslušníky afghánských speciálních sil i rodinné příslušníky amerických vojáků. Je mezi nimi také 400 dětí. Tito Afghánci už více než rok žijí v nejistotě na americké vojenské základně v Kataru, kam je kvůli jejich bezpečnosti USA na konci roku 2024 evakuovaly. Washington skupině slíbil, že se bude moci usadit v USA, pokud absolvuje další bezpečnostní prověrky.

Předseda AfghanEvac Shawn VanDiver NYT řekl, že ho o Trumpově záměru přesunu skupiny Afghánců do Konga informovaly zdroje z amerického ministerstva zahraničí. Afghánci by podle tohoto plánu dostali na výběr mezi návratem do Afghánistánu, kde jim podle VanDivera hrozí smrt, a přesunem do Konga, kde panuje jedna nejhorších humanitárních krizí na světě.

„Domníváme se, že prostě chtějí poslat tyto lidi zpět do Afghánistánu, přičemž vědí, že je tam bude čekat jistá smrt,“ řekl VanDiver o americké vládě. „Vědí, že Afghánci nebudou Kongo akceptovat,“ dodal.

Z jedné války do druhé. Afghánci z Íránu prchají zpět do vlasti, ženy čeká peklo

V Kongu podle OSN žije více než 600 000 uprchlíků ze Středoafrické republiky a Rwandy. Zastánci lidských práv podle NYT uvádějí, že země nemá prostředky na to, aby jich přijímala více. Kongo sužují konflikty od získání nezávislosti v roce 1960. Vládní síly tam řadu let bojují s povstaleckou skupinou M23, kterou podporuje Rwanda.

Mluvčí ministerstva zahraničí Tommy Piggott podle NYT obvinil administrativu Trumpova předchůdce Joea Bidena, že jednala ukvapeně, když afghánským spojencům poskytla útočiště v USA. Trumpova administrativa podle něj hledá jiné možnosti pro zbývající Afghánce. Šéf Bílého domu už dříve zrušil program přesídlování do USA u Afghánců, kteří ve válce pomáhali Američanům.

Američané se z Afghánistánu stáhli v roce 2021, načež se tam moci chopil Tálibán. Více než 190 000 Afghánců, kteří během 20leté války v Afghánistánu pomáhali Američanům, se mezi srpnem 2021 a polovinou loňského roku přesídlilo do USA.

Netanjahuovi vyhovuje válka nízké intenzity, říká Čech, který sloužil v Izraeli

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Máme nejsilnější pozici za poslední rok, hlásí Ukrajina. Pomohly drony

Mykola a Nasťa ze 102. brigády teritoriální obrany ukazují české drony Jan...

Ukrajina má proti Rusku na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, a to díky dronům, protivzdušné obraně a asymetrickým krokům. Na setkání s novináři to prohlásil ukrajinský ministr zahraničí...

22. dubna 2026  20:23

Operace Fénix. Orbán si líže rány, jeho strana hledá viníka debaklu

Premium
Maďarský premiér Viktor Orbán přiznal porážku v parlamentních volbách (12....

Zatímco Evropa si oťukává budoucího maďarského premiéra Pétera Magyara, v řadách poraženého Fideszu zavládla hluboká frustrace. Viktor Orbán se chystá na možnou stranickou rebelii a nejužší vedení...

22. dubna 2026

Maďarsko je, za potlesku Unie, na cestě k euru. Bude trnitá, ale cíl je realistický

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, promlouvá v Budapešti ke...

Politická proměna otevírá Maďarsku cestu k přijetí společné evropské měny. Nově zvolený premiér Péter Magyar totiž zařadil přijetí eura mezi své hlavní priority. Pokud by se mu to během následujících...

22. dubna 2026

Írán zabavil v Hormuzském průlivu dvě nákladní lodě, na další střílel

Pohled na Hormuzský průliv. (10. prosince 2023)

Íránské revoluční gardy oznámily zabavení dvou nákladních lodí, které se snažily proplout Hormuzským průlivem. Později i informovaly o střelbě na další. Britská vojenská námořní služba UKMTO ráno...

22. dubna 2026  8:41,  aktualizováno  19:57

V Cholupicích se převrátil domíchávač s betonem, zraněného řidiče museli vyprostit

Nákladní vůz se převrátil v pražských Cholupicích. (22. dubna 2026)

V pražských Cholupicích havaroval domíchávač s betonem, který sjel do příkopu. Na místě zasahují policisté a také hasiči. Silnice byla zprovozněna opět kolem půl osmé večer, informuje server...

22. dubna 2026  18:17,  aktualizováno  19:33

Nový šéf armády? Pavel čeká na návrhy ministra Zůny a chce jednat otevřeně

Prezident Petr Pavel při návštěvě gymnázia a střední grafické školy v Přelouči...

Favorita na nového velitele armády prezident Petr Pavel nemá. Očekává, že mu ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) předloží své návrhy, aby je mohl případně okomentovat, neboť mu to na schůzce před...

22. dubna 2026  19:21

Odpustím hřích a uzdravím jejich zem. Trump v čtecím maratonu citoval z Bible

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na maratonu ve čtení Bible v noci na středu přečetl pasáž spojovanou s křesťanským nacionalismem. Týden trvající akce pořádaná konzervativci Amerika čte Bibli je...

22. dubna 2026  19:18

Média veřejné služby by neměla být závislá na vůli vlády, řekl prezident

Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026)

Je důležité sledovat kroky vlády, která chystá nový zákon o médiích veřejné služby. Veřejnoprávní média by se neměla dostat do stavu, že budou závislá na vůli vlády, řekl ve středu prezident Petr...

22. dubna 2026  15:27,  aktualizováno  19:07

Zákon bude bránit poskytování nepřiměřeně drahých spotřebitelských úvěrů

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Vládní návrh o zpřísnění poskytování spotřebitelských úvěrů začala projednávat Sněmovna. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr a reklama na tyto půjčky by nesměla naznačovat...

22. dubna 2026  6:12,  aktualizováno  19:02

Můžete si za to sami, plísní Plaga Prahu za podcenění počtu míst na středních školách

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Za nedostatečné kapacity středních škol v Praze nese odpovědnost pražský magistrát, který podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) situaci dlouhodobě podcenil, přestože měl k dispozici...

22. dubna 2026  18:58

Třicet tisíc ještě před porodem. Jak stát možná uleví budoucím rodičům

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády v Praze...

Rodičovský příspěvek poskytovaný před porodem bude patrně v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Předpokládá to novela ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky, kterou ve středečním...

22. dubna 2026  18:49

