Taliban na stadionu veřejně popravil vraha, přihlíželo 80 tisíc lidí

Tálibán vykonal veřejnou popravu na stadionu, katem byl třináctiletý kluk

  16:11
Zástupy „čumilů“ se sešly na stadionu v afghánském městě Chóst, aby přihlížely veřejné popravě. Tálibán nechal odsouzeného vraha zastřelit třináctiletým hochem, jehož příbuzné dotyčný povraždil. OSN je znepokojena, radikální islamistické hnutí se nicméně postupně dostává z mezinárodní izolace.

Popravě vykonané podle práva šaría podle deníku Independent přihlíželo asi 80 tisíc lidí. Úřady sice zakázaly používání mobilních telefonů, přesto se na internetu ihned objevily záběry davů valících se ke stadionu.

Katem se stal třináctiletý chlapec, kterému odsouzený jménem Mangal zavraždil celkem třináct příbuzných. Trest potvrdily tři tálibánské soudy, rodina obětí pak dostala možnost vrahovi odpustit. Příbuzní však trvali na trestu smrti a nejvyšší vůdce Tálibánu Hibatulláh Achúndzáda rozsudek stvrdil.

„Jen jsem šla nakoupit.“ Tálibán čím dál víc sahá k bičování, rány počítá dav

Podle agentury AP se jednalo o jedenáctou veřejnou popravu od roku 2021, kdy se islamisté po dvacet let trvající americké okupaci vrátili k moci. Od té doby se v zemi pod Hindúkušem vraždy, cizoložství či krádeže opět trestají veřejnými popravami, bičováním a amputacemi končetin.

Ozbrojenci hnutí Tálibán střeží afghánsko-pákistánskou hranici. (15. října 2025)
Ozbrojenci hnutí Tálibán střeží afghánsko-pákistánskou hranici. (15. října 2025)
Ozbrojenci hnutí Tálibán střeží afghánsko-pákistánskou hranici. (15. října 2025)
Člen afghánského teroristického hnutí Tálibán připravuje sál k tiskové konferenci na afghánské ambasádě v Indii. (12. října 2025)
Zprávy o zatím poslední popravě znepokojily obránce lidských práv. „Veřejné popravy jsou nelidské, kruté a odporují mezinárodnímu právu,“ uvedl na síti X zvláštní zpravodaj OSN pro Afghánistán Richard Bennett.

Islamistické hnutí si ale z kritiky mezinárodního společenství nic moc nedělá, jeho izolace se totiž čtyři roky po odchodu Američanů postupně rozplývá. Islámský emirát dnes oficiálně uznává Rusko a de facto i Čína, která má zájem o afghánská ložiska zlata, drahokamů a uhlí.

„Zoufalý“ Západ dostává Tálibán z izolace. Kvůli základně i deportacím migrantů

Tálibánský ministr zahraničí nedávno navštívil Indii a s Kábulem kvůli repatriacím migrantů musí jednat i mnohé evropské země včetně Německa, Norska, Švýcarska či Rakouska. Dokonce i Američané si pochvalují, že s Tálibánem se v rámci potírání ještě radikálnějších skupin dá spolupracovat.

„Tálibán je v boji proti terorismu mírně kooperativním partnerem,“ uvedl pro Financial Times poradce amerického prezidenta pro boj s terorismem Sebastian Gorka, který v září přivezl z Kábulu osvobozeného amerického rukojmího.

4. prosince 2025  16:31

Tálibán vykonal veřejnou popravu na stadionu, katem byl třináctiletý kluk

