Vyvolalo to poprask a spoustu silných slov. To když nejvyšší vůdce Tálibánu mulla Hajbatulláh Achúndzáda nedávno potají jmenoval jistého „inženýra Nadžíbulláha“ šéfem pro atomovou energii. Nejde jen o to, že tohoto muže nikdo v odborných kruzích ve světě nezná, což rozproudilo spekulace, že se afghánské islamistické hnutí snaží jeho pravou identitu skrýt.