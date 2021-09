Tálibán přitvrzuje. Zlodějům se budou sekat ruce, možná veřejně, řekl ministr

Od srpna, kdy Tálibán převzal vládu nad Afghánistánem, všichni, především obyvatelé země, čekají, jaká pravidla bude zavádět a zda se vrátí ke krutovládě, kterou nastolil v 90. letech.

Turabi je jeden ze zakladatelů Tálibánu, během dřívější vlády zastával pozici ministra spravedlnosti a šéfa úřadu pro propagaci ctnosti a prevenci neřesti. Také je považován za jednoho z nejradikálnějších příznivců hnutí.

„Sekání rukou je nutné kvůli bezpečnosti,“ řekl Turabi s tím, že jde hlavně o výstrahu ostatním. Dodal, že vláda už se zabývá tím, zda budou tresty vykonávány veřejně, nebo ne, a že momentálně pracuje na postupu výkonů trestů.

V posledních dnech byly v Kábulu zaznamenány případy trestání drobných zlodějů způsoby, které byly uplatňovány už dříve. Svázaného muže například posadili do pick-upu a vozili ho po městě kvůli zostuzení. Jindy trestanému pomalovali tvář barvou nebo mu nacpali do úst starý chléb.

Při předchozí vládě Tálibánu byly běžné veřejné popravy na stadionech. „Každý nás kritizoval za tresty na stadionu, ale my jsme nikdy nic neřekli o zákonech a trestech jiných. Nikdo nám nebude říkat, jaké by měly být naše zákony. Budeme se řídit islámem a vytvoříme si vlastní zákony na základě koránu,“ prohlašuje Turabi.



Kriminalita se snížila, uznávají místní

„Oproti minulosti jsme se změnili,“ říká Turabi v rozhovoru pro AP. Tálibán by měl podle něj povolit televize, mobilní telefony, fotoaparáty či videa, protože je to v dnešní době pro lidi nezbytnost. Hnutí nyní vidí média jako prostředek k šíření svého poselství. „Místo toho, abychom působili jen na stovky lidí, můžeme působit na miliony,“ dodává s tím, že pokud projde veřejné trestání, lidé budou moci jeho záznamy šířit na sociálních sítích.



Obyvatelé Kábulu se příznivců hnutí bojí, přesto přiznávají, že jejich metody rapidně kriminalitu snížily. Před převzetím vlády Tálibánem se většina obyvatel hlavního města bála po setmění vycházet ven. „Není to nic dobrého, ale zastaví to kriminalitu. Když to lidé vidí, řeknou si, že by to nechtěli být oni,“ říká Amán, majitel obchodu v centru Kábulu.