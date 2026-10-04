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Tak už si sakra rozdělte ten Krym, vzlykala Ruska. Pohřbila dva muže a bere si třetího

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  15:14
Jednadvacetiletá žena z Ruska vyjádřila ve videu, které získalo pozornost na sociálních sítích, svou frustraci z trvání ozbrojeného rusko-ukrajinského konfliktu. „Tak už si sakra rozdělte ten Krym mezi vás dva,“ zaznělo v záznamu, kde vyjádřila mimo jiné obavu o ztrátu dalších blízkých.

Válka na Ukrajině

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„Ukončete tuto válku! Jsme unavené z toho, jak přicházíme o děti, o manžely. Jsme unavené z toho, že přicházíme o všechny, chápete?“ uvedla ve videu žena, která již ztratila dva manžely.

„Vy o nic nepřicházíte. My ano. My přicházíme o své blízké,“ zopakovala. Kritizovala novou mobilizaci i zvyšování cen. Dále se svěřila, že má dvě děti, a bojí se, že se nyní dostanou pod palbu.

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„Nevím, co ještě říct. Prostě chci říct, abyste s tím přestali. A aby to lidé šířili všude, po celém světě, tohle video. Protože už mi docházejí nervy.“ Žena doplnila, že se za pár dní provdá za třetího muže. „Dva manžely jsem ztratila. Nevzala jsem po nich (jako kompenzaci za smrt) ani kopějku. Všechno jsem dala příbuzným,“ dodala.

Žena rozrušeným hlasem pokračovala, že sama vyrostla v dětském domově, a v nynějším pronájmu nemá ani vodu. „Bydlím, k*rva, v pronajatém domě, k*rva, kde není ani voda, ani kanalizace, ani pořádná okna, podívejte se, jak mám všude pověšené závěsy. Kde je sakra Rusko?“ ukončila video.

Stížnosti na sítích jsou běžné

Nejde o žádné vzácné „bouchnutí sazí“. Ve videích ruských žen, především manželek a matek mobilizovaných vojáků, která se objevují na sociálních sítích, převládají stížnosti na špatné materiální zabezpečení, nedostatečný výcvik a odmítání rotace vojáků z fronty domů. Tyto protesty organizují také hnutí jako Put Domoj (Cesta domů).

Ženy si stěžují, že jejich muži, kteří byli mobilizováni v rámci vlny v září 2022, jsou na frontě drženi na dobu neurčitou. Podle nových pravidel musí mnozí zůstat v boji až do faktického skončení konfliktu. Rodiny poukazují na to, že vojáci nedostávají slíbené dovolené a nemohou se vrátit domů ke svým dětem a manželkám.

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Ve videonahrávkách adresovaných často přímo vládním úředníkům nebo Vladimiru Putinovi ženy otevřeně mluví o tom, že jejich muži jsou posíláni do frontových útoků bez adekvátního krytí, výcviku a těžké techniky – označují to jako „mlýnek na maso“ neboli mjasorubka.

Častou stížností je nutnost, aby rodiny ze svého financovaly základní věci – od neprůstřelných vest, přes uniformy a lékárničky, až po drony nebo generátory.

Mladé matky zůstaly na péči o rodinu samy a vládní kompenzace či žold často nepostačují nebo přicházejí se zpožděním. Některá videa poukazují na kontrast, kdy stát investuje obrovské finanční prostředky do vedení války, zatímco ruská města a civilní infrastruktura čelí havarijnímu stavu a rozpadu.

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Většina žen ve videích zpočátku nekritizovala válku jako takovou z morálního či geopolitického hlediska. Jejich kritika mířila na nespravedlnost systému, kdy byli odvedeni běžní civilisté, zatímco profesionální armáda či jiné skupiny obyvatelstva zůstaly doma. Postupem času se však rétorika některých skupin radikalizovala směrem k požadavkům na úplné zastavení bojů.

Kromě online videí organizovaly ženy v Moskvě i tiché protesty, například pravidelné kladení červených karafiátů v bílých šátcích k Hrobu neznámého vojína u Kremlu.

Ruský režim na tyto aktivity reaguje represivně. Úřady odmítají povolovat oficiální demonstrace, hnutí Put Domoj bylo označeno za zahraničního agenta a na akcích manželek jsou zatýkáni přítomní novináři a aktivisté. Stát se také pokouší protesty neutralizovat tím, že organizuje schůzky Putina s „prověřenými“ matkami – často spolehlivými úřednicemi či členkami prorežimních organizací, které mají v médiích vytvářet obraz loajálního zázemí.

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