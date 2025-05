12:30

Brazílie se v uplynulých letech stala zemí zaslíbenou pro výcvik ruských tajných agentů. V jihoamerické zemi dlouhé roky pracují na dokonalém krytí a posléze po celém světě sbírají citlivé informace pro Kreml. Sondu do života dvou špionů přineslo obsáhlé pátrání amerického listu The New York Times.