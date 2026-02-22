Ozbrojený muž chtěl proniknout do Trumpova sídla, tajná služba ho zastřelila

Připravujeme podrobnosti...
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.
Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....
Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...
Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...
Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...
Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...
Agenti Tajné služby Spojených států zastřelili ozbrojeného muže, který se pokusil proniknout do zabezpečeného perimetru resortu Mar-a-Lago, floridského sídla prezidenta Donalda Trumpa. Trump byl tou...
Policie v neděli po několika hodinách vypátrala osobní vůz, který jeho majitelka nechala nastartovaný před obchodem v Klatovech a který následně zmizel. Automobil zastavili až v Praze, kde za...
Sedanka, odlehlá vesnice na ruském Dálném východě, vyslala do války na Ukrajině desítky mužů, za což jí úředníci slíbili čestný titul a pomoc rodinám vojáků. Po měsících se však nedočkala ani...
Obrovské zbrojní výdaje jsou v Evropě trendem posledních let. Těží z nich i italský holding Beretta, který se výrobou zbraní zaobírá už 500 let. Dosud byla tato společnost aktivní hlavně na evropském...
Budapešť zablokuje 20. balík protiruských sankcí, který připravuje Evropská unie, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska, uvedl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Maďarsko by...
Zatímco v obchodních centrech voní popcorn a sedačky se třesou v rytmu 4DX efektů, nedaleko centra Brna sázejí na úplně jiný zážitek. Jakub Plášek, produkční Kina Art, s úsměvem vysvětluje, že v Brně...
Celý život ji lidé přesvědčovali, že si svoje sny nesplní. Narodila se totiž s vrozenou vadou pravé ruky. Barbora Hermanová se ale navzdory všem determinacím stala tatérkou i ilustrátorkou. „Jako...
Poirot neumřel, Poirot žije. Nejen díky neustálým televizním reprízám, ale také britské autorce Sophie Hannah, kterou dědicové Agathy Christie před třinácti lety pověřili napsáním dalších románů o...
Výměna kandidáta na ministra životního prostředí a pravomoci Hradu ovládly pořad Partie na Primě. Zatímco podle Radka Vondráčka (ANO) situaci zkomplikoval Hrad, Jan Farský (STAN) kritizoval názorový...
Poslanec za Motoristy Igor Červený se v pondělí stane novým ministrem životního prostředí. „Já ani Filip Turek si nemyslíme, že by lidé neměli vliv na klimatickou změnu. Je však otázka, jak velký je...
Pokud Estonsko na svém území rozmístí jaderné zbraně, Rusko na tento baltský stát namíří svůj vlastní nukleární arzenál, prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Reagoval tak na zprávy, že Tallinn je...
Romský aktivista a zakladatel spolku Ara Art David Tišer začátkem letošního roku oznámil, že odchází z Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny. Ta plní funkci poradního orgánu...