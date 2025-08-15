Ruští novináři za plentami, zákaz otvírání dveří. Aljašku sešněrovala přísná pravidla

Americká Tajná služba pověřená ochranou šéfa Bílého domu čelí při velmi rychlé přípravě aljašského summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem řadě výzev. Musí se vypořádat s možností nepředvídatelných situací, skutečností, že druhá strana přiváží vlastní robustní ochranku, i nedostatkem ubytovacích kapacit. Ten na svou kůži pocítili i ruští novináři.
Američané ubytovali ruské novináře cestující na aljašský summit ve víceúčelové aréně Alaska Airlines Center. Mají k dispozici rozkládací lůžka od Červeného kříže, od ostatních jsou odděleni černými zástěnami. (14. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Když Bill Gage, bývalý člen Tajné služby za doby George W. Bushe a Baracka Obamy, slyšel o přípravách summitu v Aljašce, okamžitě litoval své kolegy, kteří plánovali letní dovolené a museli je zrušit. Příprava takového vysoce důležitého summitu je extrémně náročná. Standardní délka přípravy zahraniční cesty prezidenta či viceprezidenta Tajnou službou je obvykle dva až dva a půl týdne.

Trumpova ochranka na to měla jen týden. Výhodou bylo, že prezident míří na domácí půdu, a agenti tak nemusejí vyřizovat povolení pro zbraně a víza. Přesto je to šibeniční termín.

„Aljaška je daleko od kontinentální části Spojených států,“ připomíná Gage. Na rozdíl od New Yorku zde není tolik hotelových pokojů, což představuje problém. Agenti si je musí pronajmout, stejně jako auta a letenky. „Agenti tam musí být přiděleni, musí odcestovat, musí se tam dostat.“

Lavrov na Aljašku dorazil v mikině s nápisem SSSR. Trump odhadoval šance

Tajná služba musí prověřit spoustu nepříliš zjevných věcí – například, kde je nejbližší nemocnice, zda je dostatečně vybavená a plná nutného personálu. „Stále musí počítat se všemi možnými eventualitami: přírodními katastrofami, zemětřesením, sopečnými erupcemi a dalšími,“ dodává bývalý agent.

Agentura Bloomberg cituje čtyři lidi obeznámené s plánováním, podle kterých jde o „sprint na plné obrátky“. Protokol ministerstva zahraničí stanoví, že v rámci bilaterálního setkání platí pravidlo vzájemnosti. V praxi to znamená, že pokud bude před zasedací místností stát deset amerických agentů, zrcadlově je pro nim deset ruských agentů. Ruská bezpečnostní služba bude kontrolovat Putinovy bezprostřední pohyby, jeho vnitřní okruh, zatímco Tajná služba bude mít pod palcem vnější okruh.

Už teď vítězství pro Putina, snad Trumpa nezesměšní, píší před summitem ve světě

Žádná ze stran nebude otevírat dveře té druhé ani jezdit v jejích vozidlech. Každá bude mít vlastního překladatele. Všechno je vyrovnáno tělo za tělo, zbraň za zbraň, sdělil Bloombergu jeden zdroj. Bloomberg ve čtvrtek uváděl, že USA stále čekají na ruské schválení celého celého bezpečnostního plánu.

Válka na Ukrajině

Setkání uprostřed turistické sezony

Aljaška představuje pro Tajnou službu řadu výzev. Město Anchorage, kde k setkání dojde, má omezený počet hotelových pokojů a malý trh s pronájmem automobilů, takže vozidla a další vybavení musí Tajná služba přesouvat letecky nebo přivézt z jiných částí státu.

V rámci bezpečnostních opatření došlo k vyklizení parkovišť pro pronájem aut. Aljašská policie spolu s Tajnou službou dohlíží na transu konvojů, naplánovanou do nejmenších detailů, aby vozidla obou prezidentů vždy byla od sebe oddělena a zároveň plně chráněna. Na křižovatkách jsou agenti v oblecích a se sluchátky, ostatní v civilu jsou rozmístěni v kavárnách a na parkovištích.

Nerosty z Aljašky, Ukrajina jako Palestina. S čím přijedou Trump a Putin

Situaci komplikuje fakt, že město je uprostřed turistické sezony, takže řada hotelů je už obsazených. „Kde budou bydlet? Hotely jsou plné,“ uvedla Terri Russiová, manažerka historického hotelu Anchorage v centru města. „Minulou sobotu mi volali, abych našla pokoj na týden pro někoho, kdo přijede na tuto akci. To není možné.“

Zřejmě kvůli nedostatku hotelů Američané ruské novináře ubytovali ve víceúčelové aréně Alaska Airlines Center. Někteří popisují, že zde jsou „spartánské podmínky“. Mají k dispozici rozkládací lůžka od Červeného kříže, od ostatních jsou odděleni černými zástěnami.

„Jsme uprostřed turistické sezony, takže hotely jsou plné, auta jsou plná,“ připouští i guvernér Aljašky Mike Dunleavy. Určitým pozitivem je, že schůzka se koná na vojenské základně Elmendorf-Richardson na okraji Anchorage, kam veřejnost nemá přístup a kde je kontrolovaný vzdušný prostor, opevněné brány a okamžitý přístup k vojenským jednotkám. „Díky tomu, že to máme na základně, se vyřeší spousta problémů.“

Tady se sejdou Trump s Putinem. Odlehlá základna byla klíčová ve studené válce
