Tajfun Kalmaegi zdevastoval kus Filipín. Mrtvých je 85, desítky dalších se pohřešují

Nejhůře postiženou oblastí jsou centrální Filipíny a provincie Cebu, jež se stále vzpamatovává ze silného zemětřesení, které ji zasáhlo před měsícem. Tajfun v provincii způsobil povodně, které uvěznily obyvatele na střechách; voda strhávala auta na silnicích a dokonce i obří dopravní kontejnery. Úřad civilní obrany uvedl, že jen v této oblasti dosud zemřelo během katastrofy 49 lidí.
Mezi oběťmi je i šestičlenná posádka vojenského vrtulníku, který se v úterý zřítil v jihofilipínské provincii Agusan del Sur, když letěl na pomoc do oblasti postižené tajfunem. Nehodu potvrdila armáda, která neuvedla žádné podrobnosti ani příčinu havárie.
Provincie Cebu, kde žije více než 2,4 milionu lidí, vyhlásila stav přírodní katastrofy, který umožňuje úřadům rychleji distribuovat humanitární pomoc.
Filipíny každoročně postihne přibližně 20 tajfunů a tropických bouří. Zároveň se nacházejí v takzvaném ohnivém kruhu, kde se setkávají tektonické desky, a v oblasti jsou poměrně častá zemětřesení a vulkanické erupce. Kombinace častých tajfunů a seizmické aktivity řadí Filipíny mezi země s nejvyšším rizikem přírodních katastrof na světě.
