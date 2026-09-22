Tajfun provázený silným větrem a prudkým deštěm způsobil sesuvy půdy a dopravní chaos.
Tajfun, který v pondělí provázel vítr dosahující rychlosti 144 kilometrů v hodině, se dnes ráno přesunul dál od Japonska směrem na severovýchod. Úřady proto mohly snížit stupeň varování před deštěm a sesuvy půdy. Ty postihly především město Jokosuka v prefektuře Kanagawa, kde zahynula jedna žena. Další tři oběti jsou hlášeny z města Čiba; v této prefektuře bylo poškozeno 460 domů a více než 45.000 domácností zůstává bez elektřiny.
Japonské úřady před příchodem tajfunu vyzvaly k evakuaci více než 1,6 milionu obyvatel Tokia a sousedních oblastí. Zrušeno bylo téměř 300 letů.
Na ostrově Ošima, který administrativně spadá pod Tokio, byl zaznamenán rekordní úhrn 832 milimetrů srážek za 48 hodin, což je více než dvojnásobek celkového průměrného množství za měsíc září, uvedla japonská televizní stanice NHK.
Na konci léta a na začátku podzimu Japonsko často zasahují tajfuny. Vědci nicméně varují, že kvůli globálnímu oteplování způsobenému lidskou činností jsou podobné extrémní meteorologické jevy častější, smrtelnější a ničivější, dodala AFP.