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Tajfun Dolphin drtí Čínu. Od Pekingu až po vnitrozemskou provincii Chu-pej bičuje zemi extrémní průtrž mračen, která zatápí ulice, zastavuje dálniční stavby a žene nádrže v okolí přes havarijní limity. Tisíce lidí musely opustit své domovy a i metropoli hrozí, že během jediného dne dosáhne přídělu srážek za celé měsíce.
Autor: Reuters
Nejsilnější tajfun letošního roku v Číně, Dolphin, urazil přes oceán téměř šest tisíc kilometrů, dospěl k východnímu pobřeží a nyní postupuje hluboko do čínského vnitrozemí.
Autor: CSU/CIRA & KMA/NMSC/Handout skrze REUTERS
Přestože v úterý odpoledne zeslábl na tropickou tlakovou níži, jeho obří oblačný systém dál napájí masivní přívalové deště na území rozprostírajícím se přes tisíc kilometrů. Spoušť tajfun způsobil také ve městě Wenzhou, kde zdevastoval sídliště i auta.
Autor: Chinatopix skrze AP, AP
Dosah bouře pocítí i samotné hlavní město. Peking se připravuje na to, že mezi úterým a středou během pouhých 24 hodin zasáhne metropoli více než třetina jejího celoročního srážkového úhrnu. Ve městech jako je Wen-čou na východě Číny jsou dopady, ale mnohem dramatičtější.
Autor: Chinatopix skrze AP
Obyvatelé se snaží odklidit větve vyvráceného stromu po řádění tajfunu Dolphin na východě Číny. V hlavním městě Pekingu pak během jediné hodiny zde spadlo přes 88 milimetrů srážek a čtvrtina městských obvodů vyhlásila nejvyšší stupeň povodňové bdělosti.
Autor: AP
Silný vítr spolu s nevídaným náporem srážek převracejí ve městě Wen-čou nákladní auta.
Autor: Reuters
Nejhorší situace panuje v centrální provincii Chu-pej, klíčovém průmyslovém centru pro výrobu aut a elektroniky s 58 miliony obyvatel. V oblasti platí oranžová výstraha a očekává se až 250 mm srážek.
Autor: Reuters
Pro provincii Chu-pej jde o další tvrdou ránu v krátké době. Region se totiž teprve vzpamatovává ze dvou vzácných tornád z minulého měsíce, která po tajfunu Maysak zanechala nejméně 11 mrtvých.
Autor: Reuters
Situace je pro obyvatele Šanghaje i dopravní situace. Město totiž dočasně pozastavilo provoz metra, omezení se dotklo také vlakových linek, z nichž 115 je kompletně pozastaveno.
Autor: Reuters
Ve městě Siang-jang voda zatopila ulice i dopravní infrastrukturu. Řidiči se na křižovatkách pomalu brodí více než třiceticentimetrovou vodou nebo auto raději otáčejí do bezpečí.
Autor: Reuters
Na čínských sociálních sítích se šíří záběry zatopených autobusů i kurýrů, kteří se po pás ve vodě brodí se svými motocykly, z nichž vykukují jen řídítka a boxy.
Autor: Reuters
Voda stoupá tak rychle, že hladiny na 35 vodních nádržích v okolí Siang-jangu překročily havarijní limit.
Autor: Reuters
Úřady pozastavily také 26 vysoce rizikových stavebních projektů na dálnicích a vodních cestách. Meteorologové navíc varují, že až proudění narazí na západní pohoří Chu-peje, srážky ještě několikanásobně zesílí.
Autor: Reuters
Vlna záplav míří dál na sever do sousední provincie Che-nan, kde už platí červená výstraha před bleskovými povodněmi. Mezitím se na úder dalšího tajfunu Chan-hom připravuje i sousední Japonsko.
Autor: Reuters