|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou
Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.
Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski
Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...
Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání
Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...
Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď
Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...
Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
OBRAZEM: Hladina Orlíku klesá. Plavci to mají dál, vystupují trosky zaniklých staveb
Orlická přehrada během posledního týdne přišla o další metr vody a její hladina klesla pod 340 metrů nad mořem. Vodohospodáři pokračují v odpouštění vody kvůli posílení průtoků na dolním toku Vltavy...
U Třeboně havaroval autobus. Řidiče převážel vrtulník, v nemocnici skončilo i dítě
U Třeboně na silnici I/34 havaroval dnes odpoledne autobus, který narazil do stromu. Zdravotníci se postarali o čtyři lidi. V nemocnici skončili řidič se středně těžkým poraněním hlavy a hrudníku a...
Dva dny po zemětřesení v Kolumbii vyprostili ženu. Naděje na další přeživší klesá
Téměř dva dny po ničivém zemětřesení vyprostili záchranáři v Kolumbii z trosek živou ženu. Počet obětí katastrofy zatím není jasný, pohybuje se kolem dvou stovek. Pátrání po dalších přeživších...
Postrach Jihlavy je ve vazbě, vulgární bezdomovkyně doplatila na návrat do města
Devětadvacetiletá bezdomovkyně, která měsíce terorizovala obyvatele Jihlavy, je ve vazbě. Ve středu odpoledne ji tam poslal jihlavský okresní soud. Žena opakovaně sprostě nadávala lidem, napadala je,...
Schillerovou senátoři potěšili, protože nezamítli EET. Je to velký posun, říká
Ministryně financí Alena Schillerová dorazila do Senátu, aby hájila evidenci tržeb, kterou prosazuje vláda ANO, SPD a Motoristů sobě. A po jednání výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu byla...
Rusko se pochlubilo dobytím Ščerbakivky. Vesnice však už téměř 30 let neexistuje
Ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že jeho jednotky úspěšně dobyly vesnici Ščerbakivka v Charkovské oblasti. Obec však zanikla už v roce 1997, kdy byla kvůli vylidnění vyřazena z evidence.
Tejc neuspěl s kárnou žalobou na exekutorku, skutek se neprokázal
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) neuspěl s kárnou žalobou na pražskou exekutorku Zuzanu Grosamovou. Požadoval pro ni pokutu 400 tisíc korun za nečinnost při zastavování drobných exekucí....
Stává se z Belgie narkostát? Místní gangy využívají k ilegální činnosti Airbnb
V Belgii krátkodobé pronájmy typu Airbnb využívají zločinecké gangy, které zde schovávají peníze, drogy či zbraně. Někdy dokonce i lidi, tvrdí belgická národní komisařka pro drogy Ine Van...
Velký trdelníkový test: kde mají tvrdé těsto a kde obsluha nedodržuje hygienu
O jeho původ se přou Maďaři s Rumuny, avšak svou velkou popularitu našel až u nás, a dokonce si leckdo myslí, že jde o českou specialitu. Trdelník v Česku neodmyslitelně patří k zimní i letní...
Pouze 16 dnů v roce. Hrad Hardegg u rakouských hranic výjimečně otevírá
Jen na 16 dní v roce se letos otevírá veřejnosti hrad Hardegg nad údolím Dyje kousek za hranicemi s Rakouskem. Od 8. do 23. srpna nabízí návštěvníkům prohlídku historických prostor i příběh rodu...
Prokopl dveře, dal si sprchu a usnul. Mladého vetřelce probudili policisté
Byla mu zima a chtěl se vyspat. Tak vysvětloval zfetovaný devatenáctiletý mladík pro probuzení plzeňskými policisty, jak se ocitl v úplně cizím bytě. Před spánkem si dokonce ještě odskočil na...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Gladiátor Russell Crowe příští rok zahraje se svou kapelou v pražském Fóru Karlín
Australský herec Russell Crowe dorazí v příštím roce do Prahy. Jako hudebník se představí s kapelou The Gentlemen Barbers 23. května ve Foru Karlín, kde zahájí evropské turné. Koncert se uskuteční ve...
V Turecku se zřítila armádní stíhačka F-16, pilot se katapultoval
Na západě Turecka se ve středu při cvičném letu zřítilo bojové letadlo F-16. Oznámilo to turecké ministerstvo obrany, které tak potvrdilo předchozí informace médií. Ministerstvo dodalo, že se pilot...