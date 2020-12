Indové hledají způsoby, jak zastavit žloutnutí Tádž Mahalu. Postaví metro

Dva tunely metra s délkou 29,4 kilometru a sedmadvaceti stanicemi vyjdou v přepočtu na 24,9 miliardy korun. Část trasy bude nadzemní. Metro zdolá vzdálenost jednoho kilometru za dvě minuty a zkrátí tak cestu mezi památkami ve srovnání s jízdou po silnici zhruba na polovinu.

Dostavěno by mělo být za pět let, píše list The Times of India. Během slavnostního ceremoniálu vysílaného živě na Twitteru premiér oznámil také výstavbu deseti milionů domů pro obyvatele s nízkými příjmy a zdůraznil snahu vlády o rozvoj kolejové přepravy v celé zemi, uvádí BBC.

Měnící se barvu nejznámější indické turistické atrakce začala indická vláda řešit pod tlakem nejvyššího soudu v roce 2018. Žloutnutí Tádž Mahalu je důsledkem sílícího znečištění ovzduší v severoindickém městě Ágra.

Starosti památkářům způsobuje také hmyz, který přitahují splašky v blízké řece Jamuna a jenž svým trusem hrobku znečišťuje a barví ji do zelena. Vláda už v roce 2018 rozhodla o snížení maximálního počtu návštěvníků na 40 tisíc denně, místo původních 70 tisíc.

Uzavřela také tisíce továren v okolí paláce. A kvůli obavě z poškození významné památky indické úřady zakázaly lidem žijícím poblíž mauzolea topit kravským trusem.

V uplynulých letech byl mramor Tádž Mahalu opakovaně čištěn tak, že omítku načas obalili bahnem. Jak bahno schne, vstřebává do sebe nahromaděné nečistoty. A po několika týdnech se zase spláchne.



Tádž Mahal nechal v 17. století postavit vládce Šáhdžahán na památku své milované manželky Mumtáz Mahal po její smrti při porodu čtrnáctého dítěte. Stavba hrobky, situované na mramorovém podstavci uprostřed okrasných zahrad, trvala dvaadvacet let a pracovalo na ní 20 tisíc dělníků.

Historici uvádějí, že komplex, na jehož návrzích se podíleli také experti z Blízkého východu a z Evropy, byl dokončen v roce 1654. Památka zaujímá čelné místo na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Letos v únoru ji Indové po tři sta letech znovu pořádně uklidili. Speciálním jílem vyčistili kopie tamních hrobek, které pak opláchli destilovanou vodou. Opravdové hrobky císaře a jeho ženy se nacházejí pod replikami a je k nim špatný přístup.

Vyčištění kopií však nebylo to jediné, co se v Indii narychlo změnilo. Do řeky Jamuna, která protéká hned za slavným pomníkem, nechali napumpovat 17 milionů litrů vody, aby působila impozantněji.

Zeď podél cesty z letiště zase rozzářily čerstvě namalované výjevy, které odkazují na indickou kulturu. Další zeď vznikla, aby skryla bídu chudých Indů žijících ve slumu, napsala DW. Důvodem všech těchto kroků byl jediný důvod – příjezd amerického prezidenta Donalda Trumpa.