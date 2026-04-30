Britský král Karel III. na večeři republikánskému prezidentovi Donaldovi Trumpovi daroval zlatý zvon z ponorky britské armády pojmenované HMS Trump. Ta vyplula z britské loděnice v roce 1944 a hrála zásadní roli ve válce v Tichomoří během druhé světové války.
„Dnes večer, pane prezidente, vám tedy s radostí předávám jako osobní dar původní zvon, který visel na velitelské věži vaší statečné jmenovkyně. Nechť je svědectvím společné historie a zářivé budoucnosti našich národů. Pokud nás někdy budete potřebovat kontaktovat, prostě zazvoňte,“ prohlásil Karel III.
Karel III. si utahoval z Trumpa: Bez nás byste mluvili francouzsky
Donald Trump, jehož matka má skotské kořeny, se svým obdivem k britské královské rodině a aristokracii nijak netají. Karla III. pochválil za projev v Kongresu a připomněl, že mu nadšeně tleskali zákonodárci bez ohledu na stranickou příslušnost.
„Kvůli němu si stoupli i demokraté. To jsem já nikdy nedokázal. Neuvěřitelné,“ složil poklonu královi Trump. Bílý dům na síti X zveřejnil společnou fotografii obou mužů s popiskem „dva králové“.
Britský panovník s chotí následně zamířili do New Yorku, kde se zúčastnili pietní bohoslužby za oběti teroristických útoků z 11. září 2001.
Poplácal Karla, předběhl Camillu. Británie řeší Trumpova královská faux pas