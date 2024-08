Z tábora v KLDR se vrátila ruská školačka nadšená. Chválila si digitální detox

K účasti na zájezdu se zájemci vybírali na základě soutěže. Jednou z vítězek se stala Anna Osincevová z Jekatěrinburgu. O své dojmy a zážitky ze severokorejské pohostinnosti a lásky k ruským turistům se podělila, aby „rozptýlila strašné mýty o KLDR“.

Jeden z nich praví, že na hranicích všechny věci, včetně mobilního telefonu, pečlivě kontrolují. Podle školačky si ale celníci jen zapsali typ mobilu a při zpáteční cestě na něj ani nesáhli. A pak je tu podle mýtů i zákaz fotografování. „To taky není pravda. Tlumočníci řekli, že fotit se smí vše - kromě hesel, vojáků, portrétů a soch vůdců,“ napsala.

Pravdou je, že na internet a mobilní síť ruští žáci nenarazili. Osincevová to vysvětluje tím, že byli hosty v cizí zemi, zatímco „sami Korejci mají vlastní internet a messengery“.

„Bezpochyby k přednostem zájezdu řadím chybějící spojení. Povedl se úplný dvoutýdenní digitální detox od všech podivných informací. Všem nám to přišlo jen k duhu! Hodně jsme se spolu bavili a snažili jsme se najít způsoby, jak se zabavit,“ řekla.

Jeli byste do KLDR na dovolenou? Ano 27 %(17 hlasů) Ne 73 %(47 hlasů)

Osincevová napsala, že v táboře Sondovon je velký stadion, lanová dráha, bazén a mnoho dalšího. A že korejské děti jim uspořádaly opravdu velkolepé přivítání. „Hleděla jsem na všechno s nadšením. Bylo nezvyklé vidět, jak stejně pochodují, hrají na hudební nástroje a vůbec všechno dělají společně,“ chválila si. „Doporučuji všem navštívit tuto neobyčejnou zemi a vidět vše na vlastní oči,“ dodala.

Mnoho Rusů má nyní problémy s cestováním do Evropy nebo do Spojených států kvůli sankcím, které západní země na Rusko uvalily za jeho invazi na Ukrajinu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov loni v říjnu prohlásil, že by Rusům doporučil Severní Koreu jako destinaci pro dovolenou.