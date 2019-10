Írán nechal zatknout „zombie Jolie“ z Instagramu. Obvinil ji z rouhání

Sahar Tabarovou nechalo zatknout Ministerstvo kultury a islámského vedení na základě stížností od veřejnosti. Byla obviněna z podpory násilí, rouhání, šíření nenávisti, urážky islámského závoje a vyzývání mladých lidí ke korupci, uvádí stanice CNN.

Její instagramový účet, na kterém má 268 000 sledujících, získal obrovskou popularitu poté, co se v roce 2017 stala virální senzací díky svému unikátnímu zjevu. Média ji přirovnala k „zombie verzi“ americké oscarové herečky Angeliny Jolie, případně k „Mrtvé nevěstě“ z filmu Tima Burtona.

Podle médií měla podstoupit až 50 plastických operací a vážit asi 40 kilo. V rozhovoru pro ruské médium Sputnik z roku 2017 uvedla, že jejím cílem nebylo vypadat jako Jolie či Mrtvá nevěsta a že je svojí vlastní múzou.

Taberová v rozhovoru řekla, že postoupila plastickou operaci nosu a rtů, spolu s liposukcí. Přiznala, že své fotky výrazně edituje, aby dosáhla kýženého uměleckého efektu. Vážit má 54 kilo, nikoliv médii uváděných 40 nebo dokonce 30.

„Je to Photoshop a makeup,“ sdělila serveru Sputnik. „Pokaždé, když publikuji foto, udělám svou tvář zábavnější. Je to můj způsob sebereprezentace, druh umění. Moji sledující ví, že to není má pravá tvář.“

Tvrdé tresty za rouhání a nenošení hidžábu

Za rouhání může být člověk v Íránu potrestán několika měsíci vězení či dokonce smrtí, často doprovázené mučením, uvádí Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs. Za nenošení hidžábu též hrozí přísné tresty. V dubnu tři ženy, které protestovaly proti nošení hidžábu, byly odsouzeny do vězení na 16 až 24 let.

„Vláda se soustředí na všechny tyto influencery na Instagramu, kteří jsou sledovaní. Snaží se je kontrolovat,“ upozorňuje aktivistka Masíh Alinežádová, která stojí za kampaní Bílá středa, ve které si ženy jeden den v týdnu uvážou bílý hidžáb na znamení toho, že chtějí mít možnost volby si vybrat, zda nosit povinný závoj či ne.

Pokud někdo získá pozornost Západu, jako Tabarová, přitáhne zvláštní zájem vlády, sdělila deníku The Washington Post Alireza Naderová, zakladatelka a generální ředitelka neziskové organizace New Iran Foundation. Podle ní existuje možnost, že Taberová bude nucena k veřejné omluvě.



V roce 2018 se takto musela ve státní televizi omluvit íránská teenagerka, která byla zatčena kvůli instagramovému videu, v němž tančila bez hidžábu. Některé íránské ženy zveřejnily videoklipy, jak samy tančí, na její podporu.

V Íránu je Instagram jedinou povolenou sociální sití. Facebook, Twitter, YouTube nebo Telegram jsou blokovány.

VIDEO: Takto vypadala Sahar Tabarová před plastickými operacemi: